El equipo de Luzu TV podría ser deportado y perderse el Mundial 2026: el motivo

Apareció un inesperado inconveniente para Nico Occhiato y su equipo de Luzu TV que dificultaría la labor durante el Mundial 2026

La delegación del programa Nadie Dice Nada ( Luzu Tv ) se encuentra en una situación de incertidumbre debido a un severo endurecimiento en los controles fronterizos por parte de las autoridades norteamericanas por el Mundial 2026.

El conductor Nico Occhiato y todo su equipo integrado por Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Ángela Torres y Marcos Giles planean trasladar su habitual estructura técnica para realizar transmisiones durante la cita mundialista, pero las estrictas normativas migratorias vigentes podrían desbaratar por completo la planificación inicial.

Una reciente notificación oficial desde los Estados Unidos encendió las alarmas entre todos los generadores de contenido e influencers que proyectan ir al certamen deportivo.

La advertencia es clara: ejecutar acciones comerciales, monetizar material audiovisual o registrar publicaciones patrocinadas dentro de los límites territoriales de ese país sin poseer el visado reglamentario es motivo de una expulsión inmediata del territorio.

Esta disposición afirma que la realización de contenidos digitales con fines de lucro para plataformas como Facebook, YouTube, TikTok o Instagram, califica legalmente como un empleo.

Nico Occhiato Luzu El equipo de Luzu podría ser deportado y perderse el Mundial 2026

Por ende, estas tareas se encuentran estrictamente prohibidas para quienes ingresen bajo el estatus de visitantes turísticos, exigiéndose en su lugar credenciales específicas de prensa o de empleo temporal.

Esta problemática del endurecimiento de controles migratorios no afecta únicamente a Luzu TV sino a una gran cantidad de comunicadores que pretenden movilizarse hacia el campeonato con estructuras de producción y compromisos comerciales vigentes.

Para responder a estas exigencias, la alternativa más frecuente para las personalidades del espectáculo es una credencial específica reservada para integrantes del ámbito artístico o de los medios.

Según las normas vigentes, los creadores de contenido que generen ingresos desde ese país deben tramitar una visa de trabajo y habrá que ver qué sucede con Nico Occhiato y su equipo antes de viajar a Estados Unidos.

Por qué Occhiato no fue al programa de Pergolini

Nico Occhiato rechazó la invitación de Mario Pergolini para estar como invitado de Otro Día Perdido (El Trece) y el periodista Alejandro Castelo reveló el motivo.

Fue en Ya fue todo, el streaming de Jotax Digital, donde el periodista explicó lo sucedido y citó la postura de Nico Occhiato: “Dijo: 'En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario'”.

Además, Castelo contó cuál fue la respuesta oficial de Occhiato ante la invitación recibida por la producción: “Nico les respondió: 'Empiezo a grabar la serie de Disney de la historia de Luzu, no voy a tener tiempo'".

"No sé si él no tiene ganas de ir o si realmente ya arrancó las grabaciones”, se preguntó después el periodista.

Para cerrar su reflexión, Castelo subrayó sobre los apretados tiempos de Occhiato: “La agenda de él está atareada, pero lo que me sorprendió es que Mario es admirado por Nico como pionero, pero la respuesta de Nico fue un no".