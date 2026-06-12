El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

Este fin de semana disputarán la primera y segunda fecha el Karting Regional de Concordia. Se esperan unos 40 pilotos para las dos jornadas de velocidad.

La espera se terminó y este fin de semana volverá a rugir el Karting Regional de Concordia para disputar la primera y segunda fecha de la temporada. Luego de un arduo trabajo de la nueva subcomisión directiva se determinó la organización del evento. Para esta doble jornada inicial desde la organización destacaron que esperan aproximadamente 40 karts en pista.

Este regreso presentará varias novedades en función de temporadas anteriores. Por un lado se determinaron las categorías intervinientes. Estas serán: Escuela, Escuelita Light, 150 A, Promocional, 150 B, 150 C y Master C, 150 Libre Sin Banco y Directos 2 Tiempos. Cabe destacar que en cuanto a lo reglamentario será similar a lo que se utiliza en el Karting Entrerriano.

Por otro lado, se permitirá la utilización de dos juegos de neumáticos nuevos a lo largo de la temporada. Las cubiertas serán las Maxxis Rojas, aunque se permitirá la participación de pilotos que utilicen cubiertas IBF, conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento técnico vigente.

El cronograma para Concordia

En cuanto a la actividad deportiva la actividad se iniciará este sábado con las prácticas libres no oficiales, desde las 12 hasta las 18, aunque el dato destacado será que los pilotos ya podrán girar con sensores.

El domingo la actividad se iniciará a las 9 con pruebas libres, alrededor de las 11.45 serán las sesiones clasificatorias, desde las 13 se correrán las finales de la 1° fecha, desde las 14 serán las series –a 6 vueltas cada una– de la 2° fecha, mientras que las carreras finales de la 2° fecha –a 12 giros– se largará desde las 15 horas aproximadamente.

Para esta oportunidad se dispuso que el valor de la entrada general será de 10 mil pesos, por su parte, los jubilados abonarán 5 mil pesos, 50 mil pesos para los motorhomes y no abonarán el ingreso al autódromo los menores de edad y los socios del Auto Club Concordia con cuota al día.