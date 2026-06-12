Uno Entre Rios | Ovación | karting

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

Este fin de semana disputarán la primera y segunda fecha el Karting Regional de Concordia. Se esperan unos 40 pilotos para las dos jornadas de velocidad.

12 de junio 2026 · 19:09hs
Se espera una buena convocatoria para la doble jornada de este fin de semana.

Se espera una buena convocatoria para la doble jornada de este fin de semana.

La espera se terminó y este fin de semana volverá a rugir el Karting Regional de Concordia para disputar la primera y segunda fecha de la temporada. Luego de un arduo trabajo de la nueva subcomisión directiva se determinó la organización del evento. Para esta doble jornada inicial desde la organización destacaron que esperan aproximadamente 40 karts en pista.

Karting Entrerriano.jpg
Karting en Concordia.

Karting en Concordia.

Este regreso presentará varias novedades en función de temporadas anteriores. Por un lado se determinaron las categorías intervinientes. Estas serán: Escuela, Escuelita Light, 150 A, Promocional, 150 B, 150 C y Master C, 150 Libre Sin Banco y Directos 2 Tiempos. Cabe destacar que en cuanto a lo reglamentario será similar a lo que se utiliza en el Karting Entrerriano.

La localidad centro de la provincia fue escenario de la cuarta ronda del certamen.

El Karting Entrerriano pasó por Villaguay

Canadá mostró una buena imagen en el inicio del Mundial 2026.

En su estreno en el Mundial 2026, el local Canadá rescató un empate contra Bosnia

Por otro lado, se permitirá la utilización de dos juegos de neumáticos nuevos a lo largo de la temporada. Las cubiertas serán las Maxxis Rojas, aunque se permitirá la participación de pilotos que utilicen cubiertas IBF, conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento técnico vigente.

El cronograma para Concordia

En cuanto a la actividad deportiva la actividad se iniciará este sábado con las prácticas libres no oficiales, desde las 12 hasta las 18, aunque el dato destacado será que los pilotos ya podrán girar con sensores.

El domingo la actividad se iniciará a las 9 con pruebas libres, alrededor de las 11.45 serán las sesiones clasificatorias, desde las 13 se correrán las finales de la 1° fecha, desde las 14 serán las series –a 6 vueltas cada una– de la 2° fecha, mientras que las carreras finales de la 2° fecha –a 12 giros– se largará desde las 15 horas aproximadamente.

Para esta oportunidad se dispuso que el valor de la entrada general será de 10 mil pesos, por su parte, los jubilados abonarán 5 mil pesos, 50 mil pesos para los motorhomes y no abonarán el ingreso al autódromo los menores de edad y los socios del Auto Club Concordia con cuota al día.

karting Concordia temporada
Noticias relacionadas
El equipo femenino de Capibá será el anfitrión. 

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Artistas participan frente a una representación inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo durante la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026. 

Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Franco Colapinto en el GP de Barcelona.

Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 del GP de Barcelona

Capibaras XV juegan de visitante en San Isidro.

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Ver comentarios

Lo último

La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

Ultimo Momento
La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

En su estreno en el Mundial 2026, el local Canadá rescató un empate contra Bosnia

En su estreno en el Mundial 2026, el local Canadá rescató un empate contra Bosnia

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Policiales
La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

La Paz: un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos

Gualeguaychú: denuncian que usaron un caballo para arrastrar un auto

Gualeguaychú: denuncian que usaron un caballo para arrastrar un auto

Grave: hallaron droga en una escuela secundaria de La Paz

Grave: hallaron droga en una escuela secundaria de La Paz

Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Detuvieron al principal sospechoso del crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Ovación
Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 del GP de Barcelona

Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 del GP de Barcelona

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

El Karting de Concordia pone primera este fin de semana

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

Futsal: Amigueros festejó a lo grande su primer título

La provincia
La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor de esculturas

Entre Ríos: la citricultura enfrenta una campaña con rentabilidad en rojo

Entre Ríos: la citricultura enfrenta una campaña con rentabilidad en rojo

Convocan a municipios a participar de los 10 años del Museo Casa de Gobierno

Convocan a municipios a participar de los 10 años del Museo Casa de Gobierno

Entre Ríos lanzó una residencia para el desarrollo de proyectos audiovisuales

Entre Ríos lanzó una residencia para el desarrollo de proyectos audiovisuales

Concepción del Uruguay: 187 intentos de suicidio fueron atendidos durante 2025

Concepción del Uruguay: 187 intentos de suicidio fueron atendidos durante 2025

Dejanos tu comentario