La inesperada lesión de Nicolás Tagliafico en vísperas del debut obligará a Lionel Scaloni a reacomodar piezas de un once que prácticamente salía de memoria. Todavía con cuatro entrenamientos por delante para realizar pruebas y planificar al detalle, a esta altura la formación de la Selección Argentina cuenta con dudas concretamente en la línea de fondo y en el puesto de centrodelantero.

Lo dicho: la baja del lateral izquierdo titular le plantea un dilema al entrenador, ya que no cuenta con un reemplazante natural en el puesto. Las dos alternativas son zagueros zurdos que pueden reconvertirse en jugadores de banda ocasionalmente: Facundo Medina o Lisandro Martínez.

El elegido dependerá de cómo decida Scaloni conformar la zaga. Ya recuperado de la rodilla, Cristian Romero es una fija como primer marcador central en la Selección Argentina, pero en cuanto al segundo surge el dilema de si será Nicolás Otamendi o el propio Licha. En función de eso, saldrá el 3.

Es decir, si el General se gana la titularidad, hay muchas chances de que el zurdo del Manchester United se mueva a la banda izquierda. En cambio, si el DT prescinde de Ota y elije a Martínez como ladero del Cuti, por decantación el lugar de Tagliafico lo ocupará Medina.

Luego de la victoria ante Islandia por 3-0, Scaloni fue consultado por el tema del segundo marcador y dejó una curiosa frase cargada de sinceridad: "Lo único que puedo hacer yo es meter la pata y eso es lo que voy a hacer, porque va a jugar uno de los dos. Si Cuti responde, seguramente, y eso es lo que haga cuando tome la decisión. Ya se los dije a ellos. Lo único que voy a hacer como entrenador es meter la pata porque hay un montón que merecen jugar pero solo lo hacen once, hay cinco cambios y merecerían jugar todos".

Las dudas de Lionel Scaloni en el once de la Selección Argentina ante Argelia

Lionel Scaloni 1 Las dudas de Lionel Scaloni en el once de la Selección Argentina ante Argelia

El cuerpo técnico considera tan pareja la pelea como se replica en otros puestos, especialmente el centrodelantero, sector en el cual el nivel entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez es muy parejo. "Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo toma de decisiones y tratar de dar en la tecla. No tengo claro quién va a jugar. Incluso si Cuti no está para el inicio podrían jugar los dos, pero no lo tengo claro", reconoció el DT de Pujato.

Y justamente ahí recae el otro interrogante en la formación para el estreno en el Kansas City Stadium: quién será el 9. Es que el mediocampo es prácticamente un hecho que será la base que se viene sosteniendo desde las Eliminatorias: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

Las dudas tiene más que ver con la situación física de Álvarez que con una cuestión futbolística. Con ambos sanos, la Araña parece estar un paso por encima que su compañero en la consideración del DT, algo similar a lo que ocurría con Lautaro a días de comenzar el Mundial de Qatar. Sin embargo, la molestia en el tobillo que lo dejó afuera de los dos amistosos y la falta de rodaje, sumado a que el 9 del Inter llega afilado (le convirtió un gol a Honduras), ponen en discusión quién será titular contra Argelia.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Argelia