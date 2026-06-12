Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

La Fiscalía investiga el homicidio de un joven aún no identificado hallado en el arroyo Antoñico de Paraná. El único sospechoso recibirá el alta médica

La ciudad de Paraná se encuentra conmocionada tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del arroyo Antoñico, un hecho que desencadenó una compleja investigación penal liderada por la fiscal Paola Farinó. A medida que pasan las horas, los detalles sobre el crimen revelan una trama de violencia urbana que culminó trágicamente en las inmediaciones del puente Eva Perón, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver el pasado jueves por la mañana.

Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la justicia en este momento es la falta de identificación de la víctima. A pesar del trabajo intensivo de los peritos, el joven hallado entre las malezas y el cauce del arroyo sigue siendo un NN para los registros oficiales. Según explicó la fiscal Farinó en diálogo con UNO , la labor técnica es prioritaria para poder avanzar en la causa. “En la identificación está trabajando la División Rastros de la Policía”, afirmó la funcionaria judicial, subrayando que este proceso es fundamental antes de concretar los siguientes pasos procesales.

La incertidumbre se profundiza ante la ausencia de familiares o allegados que se hayan acercado a la morgue o a la fiscalía para reclamar el cuerpo o aportar datos sobre su paradero. Al ser consultada sobre si alguna persona se había contactado para denunciar una desaparición que coincidiera con el hallazgo, Farinó fue tajante: “No hay ninguna persona que diga que se corresponde con un familiar”. Esta situación de soledad en torno a la víctima dificulta la reconstrucción de sus últimas horas y su círculo cercano.

En cuanto a las características físicas del fallecido, la fiscal proporcionó una estimación basada en las primeras observaciones forenses, indicando que se trata de “una persona joven, de entre 20 y 27 años”. El cuerpo presentaba, según los primeros informes, múltiples heridas de arma blanca, lo que confirma la naturaleza violenta del ataque que le costó la vida.

Paraná hallazgo hombre muerto (1) Crimen en el arroyo Antoñico: el único sospechoso será trasladado a Tribunales e imputado

Detención

Mientras se intenta poner nombre a la víctima, la investigación logró un avance significativo con la detención del principal sospechoso, un joven identificado como Lucas Lautaro Vázquez. El acusado fue localizado poco después del crimen con una herida cortante en la zona del cuello, la cual habría sido provocada, según las hipótesis iniciales, por un machete durante un enfrentamiento.

Actualmente, Vázquez se encuentra internado en el Hospital San Martín de la capital entrerriana, donde permanece bajo una estricta custodia policial para evitar cualquier intento de fuga. Sobre su estado de salud, la fiscal Farinó llevó tranquilidad respecto a los tiempos judiciales, aclarando que su lesión no impedirá el proceso: “No es de gravedad. Ni bien se le dé de alta, está dispuesto su traslado a la Alcaidía y se hará la audiencia de imputación”.

Paraná hallazgo hombre muerto (4)

Aunque el sospechoso aún no cuenta con una defensa técnica formalizada, la fiscal señaló que el procedimiento se realizará siguiendo los protocolos vigentes: “Ahora cuando sea trasladado se le va a preguntar y se le va a hacer la designación” de un abogado, ya sea particular o de la defensa pública.

Se espera que el traslado a los Tribunales de Paraná se concrete en las próximas horas, posiblemente este viernes, aunque la instancia clave de la declaración ocurriría poco después. “El traslado va a ser hoy, pero la audiencia seguramente va a ser más el fin de semana”, adelantó Farinó.

La reconstrucción de los hechos sitúa el inicio de la tragedia alrededor de las 6:30 de la mañana en la zona conocida como Villa Huesito. Allí se habría producido una violenta pelea entre dos jóvenes, que según los reportes policiales preliminares, habría derivado en el desenlace fatal en el arroyo Antoñico.

Sin embargo, a pesar de la violencia del enfrentamiento reportado por la policía en las primeras horas del día, la justicia aún no cuenta con personas que hayan presenciado el momento exacto de la agresión. Al ser consultada sobre la existencia de testimonios que pudieran aportar luz sobre la mecánica del suceso, la fiscal fue clara en señalar el vacío informativo actual: “Por ahora testigos del suceso de la pelea no hay nada”.