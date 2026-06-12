Entre Ríos lanzó una residencia para el desarrollo de proyectos audiovisuales

La iniciativa está dirigida a realizadores con proyectos de ficción, documental, animación o experimentación en etapa inicial o de desarrollo.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en asociación con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, abrió la convocatoria para participar de la Residencia de Guión y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de Entre Ríos, Timotek. La inscripción permanecerá habilitada desde este 12 de junio hasta el 24 de julio inclusive.

La propuesta está destinada a proyectos de largometraje de ficción, documental, animación o experimentación que se encuentren en etapa inicial o de desarrollo y que cuenten con un tratamiento narrativo argumental.

Convocan a cineastas de Entre Ríos para participar de la residencia Timotek

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La convocatoria seleccionará seis proyectos que participarán de una residencia intensiva en Valle María durante octubre. La experiencia estará coordinada por la cineasta Celina Murga y contará con espacios de trabajo, formación y producción compartidos junto a tutores y referentes del ámbito audiovisual y cultural.

Además, los participantes formarán parte de instancias específicas de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná.

Bajo el lema "El río conecta, el cine también", Timotek —palabra que significa "Escucha" en lengua chaná— se propone como un espacio para el desarrollo de obras audiovisuales, el intercambio federal, la formación intensiva y el fortalecimiento de la identidad regional.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca acompañar procesos creativos y generar herramientas para que realizadores entrerrianos puedan avanzar en la consolidación de sus proyectos, promoviendo además el encuentro entre distintas miradas y experiencias del sector audiovisual.

Cómo participar

Las personas interesadas podrán solicitar las bases y condiciones de la convocatoria a través del correo electrónico:

[email protected]

Inscripción abierta hasta el 24 de julio inclusive.