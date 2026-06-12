El riesgo país cayó por segundo día: a cuánto bajó este viernes

Por segundo día consecutivo, el riesgo país cayó y se acercó a la barrera de los 430 puntos. Perdió 62 unidades en la semana.

Por segundo día consecutivo, el riesgo país cayó y se acercó a la barrera de los 430 puntos.

El riesgo país continuó con la tendencia a la baja y cerró la semana en los 437 puntos básicos, aunque los bonos y las acciones argentinas operaron con resultados mixtos.

El retroceso del riesgo país mantiene el proceso que se inició el jueves tras la mejora de la nota de la deuda pública por parte de Standard & Poor’s (S&P).

La inflación de mayo fue de 2,1%, el nivel más bajo en meses

En caso de que el índice que elabora el JPMorgan perfore los 400 puntos, se afirma la posibilidad de que el país pueda volver a los mercados voluntarios de crédito.

Esta es uno de los objetivos del Gobierno nacional y en especial de la conducción económica. Además, la semana pasada Fitch Ratings también había mejorado la calificación de los bonos argentinos.

Por el momento, el equipo económico se conforma con el mercado local y señala que, en la medida que consiga un financiamiento con una tasa menor, seguirá utilizando esas vías.

“Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6% por otros mecanismos”, dijo el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.