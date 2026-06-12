Crimen: identificaron al joven asesinado en el arroyo Antoñico y dictaron prisión preventiva al acusado

Este viernes se identificó al joven asesinado el jueves por la mañana en el arroyo Antoñico de Paraná. El imputado permanecerá en la UP N°1.

Tras el crimen en el arroyo Antoñico, Lautaro Vázquez recibió el alta y estará 45 días en la Unidad Penal N°1.

La ciudad de Paraná se encuentra conmocionada tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del arroyo Antoñico, un hecho que desencadenó una compleja investigación penal liderada por la fiscal Paola Farinó. Con el correr de las horas, los detalles sobre el crimen revelan una trama de violencia urbana que culminó trágicamente en las inmediaciones del puente Eva Perón, donde vecinos alertaron el jueves a las autoridades sobre la presencia del cadáver el pasado jueves por la mañana.

La investigación logró un avance significativo este viernes con la detención del principal sospechoso, un joven identificado como Lautaro Vázquez. El acusado fue localizado poco después del crimen con una herida cortante en la zona del cuello, la cual habría sido provocada, según las hipótesis iniciales, por un machete durante un enfrentamiento.

Una vez que se le dio el alta en el Hospital San Martín de la capital entrerriana, donde permanecía bajo una estricta custodia policial para evitar cualquier intento de fuga, fue trasladado hasta la Alcaidía.

Otra novedades importante es que se pudo identificar al joven hallado entre las malezas y el cauce del arroyo. Según informaron se trata de Francisco Luciano Agustín Martínez, de 17 años, domiciliado en calle Casiano Calderón y República de Siria.

La incertidumbre se profundizaba con el paso de las horas ante la ausencia de familiares o allegados que se hayan acercado a la morgue o a la Fiscalía para reclamar el cuerpo o aportar datos sobre su paradero.

Más detalles del hecho

Por otra parte, luego de haber recibido el alta por el corte que tenía en el cuello, el único sospechoso del crimen fue traslado hasta Tribunales donde se realizó la audiencia de imputación a la cual tuvo acceso UNO. En la misma, la fiscal Paola Farinó solicitó 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal N°1, aduciendo el posible riesgo de entorpecer la investigación. En tanto, el abogado defensor Javier Aiani pidió 30 días de arresto domiciliario.

La decisión quedó en manos del juez Elvio Garzón, quien finalmente dispuso 45 días en la UP1 de Paraná, caratulando la causa como homicidio simple. También el magistrado hizo un pedido expreso a los medios de comunicación para que no se difunda ningún tipo de imagen del único sospechoso del asesinato, ya que se realizará una medida de prueba en los próximos días, que será una rueda de reconocimiento con algunos testigos, vecinos del barrio La Flores, que pudieron haber visto algo.

Hipótesis del crimen

El acusado Lautaro Vázquez afirmó en la audiencia que actuó en defensa personal, ya que el otro joven le asestó un cuchillazo en el lazo izquierdo del cuello prácticamente sin mediar palabras. Ante esto, dijo que solo atinó a defenderse y por eso lo mató.

El cuerpo del fallecido presentaba, según los primeros informes, múltiples heridas de arma blanca, lo que confirma la naturaleza violenta del ataque que le costó la vida.