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Paraná se prepara para el Torneo Local de Flag 5 vs 5

Este sábado, desde las 14, los equipos locales de Duendes, Gnomos y Grillos se enfrentarán en el Centro Deportivo Raúl Alfonsín de Paraná.

12 de junio 2026 · 20:05hs
Paraná tendrá su certamen interno de fútbol americano.

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El fútbol americano continúa creciendo en Paraná y este fin de semana dará un nuevo paso con la puesta en marcha del Torneo Local de Flag 5 vs 5, una competencia interna que reunirá a 24 jugadores y que tendrá su primera gran actividad este sábado con la realización del draft.

La cita será desde las 14 en el Centro Deportivo Raúl Alfonsín, ubicado en Bernardo Houssay 1798. Allí, los participantes que completaron la etapa de preinscripción serán seleccionados por los gerentes de las tres franquicias que competirán en el certamen, mediante un sistema de elección similar al utilizado en las principales ligas deportivas del mundo.

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La modalidad elegida será el Flag Football 5 vs 5, una versión dinámica e inclusiva del fútbol americano que se encuentra en pleno crecimiento y que se caracteriza por priorizar la velocidad, la estrategia y el trabajo colectivo.

Tres equipos en busca del título en Paraná

La competencia contará con tres equipos que intentarán quedarse con el título. Duendes buscará destacarse por su espíritu combativo y su capacidad para imponer condiciones en cada partido; Gnomos apostará a la rapidez y la inteligencia táctica para sorprender a sus rivales; mientras que Grillos intentará hacerse fuerte a partir de la energía y la actitud dentro del campo de juego.

El torneo tendrá un total de 24 protagonistas, quienes conocerán este sábado el equipo que defenderán a lo largo de la competencia. Entre los jugadores inscriptos figuran Valentín Cano, Alex Ríos, Manuel Palacios T., Lucio Baldovino, Juan Bisegna, Gastón Laumann, Enzo Francisconi, Tomás Oviedo y Damián Irusta por el lado de Grillos; Julián Basso, Daniel Pesoa, Leandro Villagra, Luis Dettler, Alan Lallana, Federico Gayoso, Ciro Palacios y Bruno Reyes en Duendes; y Nicolás Manassero, Valentín González, Gonzalo Pesoa, Agustín Gobatto, Rafael Reyes, Nahuel Samaniego, Ángel Villalba y Walter Narváez en representación de Gnomos.

Movimientos previos al draft del fútbol americano

Antes del inicio de la selección de jugadores, ya se registraron algunos movimientos entre los equipos. Walter Narváez fue incorporado por Gnomos, mientras que Ciro Palacios pasó a Duendes. Además, Alan Lallana fue elegido por Duendes y Nahuel Samaniego protagonizó una transferencia que lo llevó a Gnomos. Ángel Villalba también cambió de equipo y continuará en Gnomos, en tanto que Federico Gayoso regresó a Duendes.

Desde la organización destacaron que el torneo tiene como objetivo fortalecer la comunidad del fútbol americano en Paraná y continuar impulsando el desarrollo del Flag Football, una disciplina que suma cada vez más adeptos de distintas edades.

Con el draft como punto de partida, todo está listo para que comience una nueva competencia local que promete combinar deporte, compañerismo y espectáculo, en una disciplina que sigue ganando terreno en la ciudad.

Paraná torneo Fútbol americano Valentín Cano
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