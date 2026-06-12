Capibaras XV se medirán con Pampas por un lugar en la final

En una de las semifinales del Súper Rugby Américas, Capibaras XV juega de visitante en San Isidro. Arranca las 21.

Pampas y Capibaras XV se medirán desde las 21.15 en una de las semifinales del Súper Rugby Américas este viernes , en el CASI. Segundo en la clasificación general Pampas vuelve a estar en una definición de torneo, con la presión que siempre genera cuando entra a una cancha. El equipo de Juan Leguizamón parte como candidato en cada arranque de temporada y es algo con lo que debe convivir. Con una contundente victoria en Montevideo, por 47 a 14, sobre Peñarol, cerró la fase de grupos con un registro de diez victorias y cuatro derrotas. Fue la franquicia más efectiva del torneo, con 503 puntos a favor y sólo 314 en contra (diferencia +189) para quedar como el más equipo efectivo de la etapa clasificatoria. En los tries, el elenco de Buenos Aires anotó 71 y recibió 40. Bautista Farisé, fue el goleador de la etapa clasificatoria, con 119 tantos y Estanislao Renthel, con 49, fueron los máximos scorers de Pampas, seguidos por Santiago Pernas, 45 (9 tries), Tobías Wade, 35 (7), Ignacio Botazzini, Agustín Fraga y Juan Pedro Bernasconi, 25 (5) cada uno. Por historia, jerarquía y antecedentes, siempre arranca el año con el pronóstico de ser uno de los candidatos. Este año nada cambió, y necesitan coronarlo con un título.

Capibaras cumplió su primer año en el rugby profesional y lo hizo de muy buena forma, con un tercer puesto y su primera clasificación a las semifinales. El equipo de Nicolás Galatro fue parejo a lo largo del año, con un rendimiento muy definido como local y un lógico adaptarse cada vez que jugó fuera de su casa. En su primera larga gira de un mes como visitante perdió sus primeros tres partidos. Se recuperó y ya clasificado perdió dos más, contra Dogos y Tarucas. Ante los cordobeses dejó sus chances de ser local en las instancias finales. Tercero, con nueve victorias y una diferencia, de +116, la última actuación en Tucumán dejó algunas incógnitas por resolver para el choque contra Pampas. Capibaras anotó 434 tantos y recibió 318, apoyó 57 tries contra 46 que le marcaron sus rivales. El goleador fue Ignacio Dogliani, con 90 puntos, mientras en tries, Franco Rossetto, con 9 y Lautaro Cipriano, con 7 lideraron las estadísticas.

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Pampas y Capibaras tienen varios puntos en común: son equipos que con la pelota en la mano y espacios saben cómo lastimar a su rival. La clave para el viernes estará en los puntos de contacto y en las formaciones, plataformas vitales para que se puedan lanzar. El que pueda hacer profundos esos movimientos, seguramente conseguirá varios puntos del pasaje para el próximo viernes en la final a jugarse en Córdoba.

Sólo dos antecedentes hay entre ambos equipos de los encuentros que disputaron este año, en los que cada uno se impuso en condición de local. Pampas en Buenos Aires, por 25 a 20, y Capibaras en el Litoral, por 28 a 21.

El otro duelo

Dogos XV recibibe a Tarucas en una de las semifinales del Súper Rugby Américas 2026. El equipo dirigido por Diego Ghiglione presentará un XV con varias modificaciones respecto al que derrotó a Yacaré XV en la última fecha de la fase regular.

La franquicia cordobesa afrontará su cuarta semifinal consecutiva en el torneo, aunque será la primera vez que dispute esta instancia en condición de local.

Entre las principales novedades se destacan los regresos de su capitán, Valentín Cabral, Nicolás Viola en la conducción, Faustino Sánchez Valarolo en el centro de la cancha, Facundo Pueyrredón en una de las puntas y Mateo Soler como fullback.

Por su parte, Tarucas, conducido por Álvaro Galindo, llega a esta instancia tras vencer a Capibaras XV en Tucumán y quedarse con el último boleto a semifinales. El conjunto tucumano realizará dos modificaciones en la línea de tres cuartos: Bautista Estofan regresará a la titularidad en reemplazo de Pedro Coll en el centro de la cancha, mientras que Simón José Pfister ocupará el lugar de Tomás Elizalde.

El encuentro se disputará este viernes desde las 19 en la cancha de Córdoba Athletic, en barrio Jardín Espinosa, con el arbitraje de Pablo Deluca.