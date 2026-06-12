En La Paz se produjo una colisión entre una moto y un camión recolector de residuos, como consecuencia murió el motociclista de 16 años.

En La Paz, un joven motociclista murió tras colisionar con un camión de residuos.

Este viernes, desde la Jefatura Departamental La Paz, se confirmó el deceso de un joven de 16 años, horas después que la moto en la que se conducía colisionara con un camión recolector de residuos y mientras era trasladado al hospital San Martín de Paraná.

Por otra parte, la acompañante, de 17 años, continúa internado en un centro asistencial paceño.

El hecho en La Paz

En horas de la tarde, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Echagüe y 9 de Julio de La Paz, donde colisionaron una motocicleta y un camión recolector de residuos.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes del motovehículo, un adolescente de 16 años y una joven de 17 años, resultaron con lesiones de consideración, siendo trasladados de inmediato al hospital local para su atención médica.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el conductor de la motocicleta fue derivado hacia un centro asistencial de mayor complejidad de la ciudad de Paraná, produciéndose su fallecimiento durante el traslado.

En tanto, la acompañante, de 17 años, permanece internada bajo observación médica, presentando lesiones de carácter reservado.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, se realizaron las actuaciones de rigor, interviniendo personal de Policía Científica, médico policial y procediéndose al secuestro del motovehículo involucrado a fin de determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.

En tanto que, la investigación, continúa bajo las directivas de la Fiscalía de La Paz.