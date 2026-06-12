Dinosaurios gigantes y realidad virtual, la experiencia jurásica que llega a Paraná

La muestra inmersiva "Dinosaurios y el Mundo Jurásico" desembarcará el 6 de julio en Sala Mayo con animatrónicos, propuestas interactivas y actividades para toda la familia

Los dinosaurios volverán a cobrar vida en Paraná durante las próximas vacaciones de invierno. A partir del 6 de julio, Sala Mayo recibirá la muestra inmersiva "Dinosaurios y el Mundo Jurásico", una propuesta destinada a toda la familia que combina entretenimiento, tecnología y contenidos educativos.

La experiencia llega a la capital entrerriana luego de su paso por Buenos Aires y de una temporada completa en Mar del Plata, donde reunió a miles de visitantes y obtuvo el Premio Estrella de Mar al Mejor Espectáculo Infantil durante el verano de 2026.

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La muestra propone un recorrido por el universo jurásico a través de dinosaurios animatrónicos a tamaño real, espacios temáticos y actividades interactivas pensadas para chicos y adultos. El público podrá encontrar experiencias de realidad virtual, areneros para descubrir fósiles, pantallas interactivas y la participación de científicos en vivo que acompañarán el recorrido.

Dinosaurios y el Mundo Jurásico

La iniciativa busca acercar contenidos vinculados a la paleontología y la ciencia mediante propuestas lúdicas, en un formato que invita a aprender mientras se exploran distintos escenarios inspirados en la era de los dinosaurios.

Los organizadores destacaron que el recorrido fue diseñado para familias, grupos escolares e instituciones educativas, con actividades participativas que promueven la curiosidad y el conocimiento.

Las funciones comenzarán el 6 de julio en Sala Mayo. Las entradas y packs familiares promocionales ya se encuentran disponibles a través de gradatickets.com y en Flamingo Bar. Además, se podrá acceder a planes de financiación en tres y seis cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.