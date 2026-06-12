Concepción del Uruguay: 187 intentos de suicidio fueron atendidos durante 2025.

En Concepción del Uruguay, los datos del Hospital Urquiza exponen una problemática creciente: durante 2025 se atendieron 187 intentos de suicidio.

Las crisis de salud mental continúan consolidándose como una de las problemáticas sanitarias de mayor preocupación en la actualidad , tanto por su impacto individual como por las consecuencias que generan en el entorno familiar y social.

Esa realidad se refleja en los datos difundidos por el Hospital Justo José de Urquiza, donde durante 2025 se registraron 187 intentos de suicidio, una cifra que evidencia el incremento sostenido de situaciones vinculadas al sufrimiento psíquico, la angustia extrema, las crisis emocionales y la ideación suicida.

Concepción del Uruguay: registraron 187 intentos de suicidio durante 2025

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Desde el Servicio de Salud Mental del nosocomio señalaron que la demanda de atención por este tipo de situaciones viene creciendo de manera constante desde el año 2020, acompañando una tendencia que también se observa a nivel provincial y nacional. La jefa del área, la licenciada en Psicología María Juliana Arca, explicó que cada vez son más las personas que buscan asistencia profesional atravesadas por distintos niveles de malestar emocional.

"Las crisis de salud mental no son algo que las personas deban atravesar en soledad. Muchas veces se deja pasar el tiempo pensando que el malestar va a desaparecer, pero pedir ayuda a tiempo puede evitar situaciones extremas", sostuvo la profesional.

Los registros estadísticos correspondientes al período comprendido entre enero y diciembre de 2025 muestran que la problemática estuvo presente de manera constante durante todo el año. Enero y febrero fueron los meses con mayor cantidad de intentos de suicidio, alcanzando 19 casos cada uno. Luego se ubicó diciembre con 16 situaciones registradas, seguido por septiembre con 14 y mayo con 13. Marzo y octubre contabilizaron 12 episodios cada uno, mientras que abril y noviembre registraron 11. Agosto cerró con 10 casos y julio con 8, mientras que junio presentó la cifra más baja del año con cinco situaciones notificadas. El promedio mensual fue de 15,6 casos.

El informe también permite observar cómo esta problemática atraviesa a distintos sectores de la población. La franja etaria más afectada fue la de adultos de entre 20 y 64 años, donde se registraron 92 casos, equivalentes al 49,2 por ciento del total. En segundo lugar se ubicaron los adolescentes de entre 15 y 19 años, con 57 episodios, representando el 30,5 por ciento de los registros.

Por otra parte, se contabilizaron 22 casos en personas mayores de 65 años, lo que representa el 11,8 por ciento del total anual. También se registraron 16 episodios en niños y niñas de hasta 14 años, una cifra que alcanzó el 8,6 por ciento de los casos atendidos y que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana en todas las etapas de la vida.

De los 187 intentos de suicidio registrados, 117 correspondieron al género femenino y 70 al masculino. De los 187 intentos de suicidio registrados, 117 correspondieron al género femenino y 70 al masculino.

La distribución por género muestra una mayor incidencia entre las mujeres. De los 187 intentos de suicidio registrados durante el año, 117 correspondieron al género femenino, es decir el 62,6 por ciento del total. En tanto, 70 casos fueron protagonizados por varones, representando el 37,4 por ciento. Según el informe difundido por el hospital, no se registraron casos correspondientes a otros géneros.

Otro aspecto relevante del estudio es la procedencia de las personas atendidas. La amplia mayoría de los episodios ocurrió en la ciudad, donde se contabilizaron 168 casos, equivalentes al 89,8 por ciento del total. Los restantes 19 casos correspondieron a pacientes provenientes de otras localidades, representando el 10,2 por ciento.

En cuanto a la respuesta sanitaria brindada por el hospital, el informe destaca que la mayor parte de los pacientes recibió asistencia inmediata por parte del Servicio de Salud Mental. Del total anual, 161 personas fueron atendidas directamente por esa área especializada, lo que representa el 86,1 por ciento de los casos registrados.

Los restantes pacientes requirieron internación en distintos servicios de acuerdo con la gravedad de su cuadro clínico. Catorce personas fueron derivadas a Clínica Médica, equivalente al 7,5 por ciento del total. Ocho pacientes debieron ser internados en la Unidad de Terapia Intensiva, representando el 4,3 por ciento, mientras que cuatro casos requirieron atención en el servicio de Pediatría, alcanzando el 2,1 por ciento.

Para Arca, las cifras reflejan una realidad compleja que atraviesa a toda la comunidad y que requiere una mirada integral desde el sistema sanitario y la sociedad en su conjunto. "Las crisis de salud mental son una situación urgente que afecta a personas de todas las edades y géneros", afirmó.

La especialista remarcó además la importancia de contar con información precisa para dimensionar el problema y diseñar políticas públicas adecuadas. En ese sentido, destacó que desde 2024 los intentos de suicidio comenzaron a notificarse de manera obligatoria al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (Siisa), una herramienta que permite consolidar estadísticas más completas y fortalecer las estrategias de prevención, atención y acompañamiento.

"No es necesario esperar a tocar fondo para buscar ayuda", sostuvo la psicóloga María Juliana Arca. "No es necesario esperar a tocar fondo para buscar ayuda", sostuvo la psicóloga María Juliana Arca.

Desde el Hospital Urquiza insistieron en la necesidad de derribar estigmas vinculados a la salud mental y fomentar la consulta temprana. "No es necesario esperar a tocar fondo para buscar ayuda. Contar con un espacio terapéutico regular puede ser fundamental para procesar el sufrimiento de manera segura", subrayó Arca.

Asimismo, remarcaron que existen recursos gratuitos y accesibles para quienes atraviesan situaciones de sufrimiento emocional, ansiedad, angustia persistente o pensamientos relacionados con el suicidio. Ante una crisis emocional, se recomienda concurrir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o al Servicio de Salud Mental del Hospital Urquiza.

Las admisiones en el área de Salud Mental se realizan los lunes desde las 6 de la mañana. Además, se puede solicitar orientación y asesoramiento a través del teléfono 3442-602749.

También permanece disponible durante las 24 horas la Línea Provincial de Asistencia al Sujeto en Situación de Crisis de Salud Mental, a través del número gratuito 0800-777-2100.

Las autoridades sanitarias señalaron que la difusión de estos datos busca contribuir a la prevención, fortalecer la conciencia comunitaria sobre la importancia de la salud mental y promover el acceso oportuno a la atención especializada. Detrás de cada estadística existe una persona, una familia y una historia que requiere escucha, acompañamiento y respuestas adecuadas para evitar que el sufrimiento se transforme en una situación irreversible.

Entre Ríos, resumen general

En la provincia de Entre Ríos se registró un incremento sostenido en la notificación de eventos vinculados a la salud mental en los últimos años, según un resumen general de datos oficiales que abarca el período 2023-2026, con tendencia ascendente sostenida en todos los períodos analizados.

De acuerdo con la información, en 2023 se notificaron 108 eventos correspondientes al período julio-diciembre, mientras que en 2024 el total anual ascendió a 218 casos.

En 2025, las notificaciones llegaron a 395 eventos, marcando el valor más alto del período analizado. En lo que va de 2026, entre enero y febrero, ya se contabilizan 125 eventos.