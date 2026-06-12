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Hernán Piquín llega a Paraná con un homenaje a Soda Stereo

"Me Verás Volver" propone una historia atravesada por el amor y los recuerdos, con las canciones de la emblemática banda argentina como hilo conductor

12 de junio 2026 · 15:33hs
Hernán Piquín llega a Paraná con un homenaje a Soda Stereo

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Hernán Piquín presentará en Paraná su espectáculo inspirado en Soda Stereo

Hernán Piquín presentará en Paraná su espectáculo inspirado en Soda Stereo

El bailarín y coreógrafo Hernán Piquín regresará a Paraná con una nueva propuesta escénica. El miércoles 29 de julio presentará "Me Verás Volver" en el Teatro 3 de Febrero, un espectáculo que toma la música de Soda Stereo como punto de partida para construir una historia atravesada por las emociones, los vínculos y los recuerdos.

Hernán Piquín presentará en Paraná su espectáculo inspirado en Soda Stereo

La obra sigue el recorrido de dos personas cuyas vidas se cruzan durante un concierto de la histórica banda argentina. A partir de ese encuentro, la historia avanza entre momentos de felicidad, desafíos y cambios que transforman a sus protagonistas.

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Con una puesta visual diseñada para acompañar el desarrollo dramático de la obra, la propuesta encuentra en la danza su principal herramienta narrativa. Los movimientos, las interpretaciones y la música construyen una experiencia que busca conectar con el público desde las emociones y la memoria afectiva asociada a las canciones de Soda Stereo.

Hernán Piquín, Me verás volver

Creado por el propio Piquín, "Me Verás Volver" fue estrenado en 2026 y cuenta con un destacado elenco de bailarines que acompaña al artista en escena. A lo largo de 75 minutos, la obra propone una mirada diferente sobre el legado musical de una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano.

Con una extensa trayectoria en los principales escenarios del país y del exterior, Hernán Piquín se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la danza argentina. A lo largo de los años desarrolló espectáculos que combinan excelencia técnica, sensibilidad artística y una búsqueda constante de nuevos lenguajes escénicos.

La presentación en Paraná formará parte de la gira nacional de "Me Verás Volver" y ofrecerá al público la posibilidad de reencontrarse con canciones que marcaron a varias generaciones, en una propuesta donde la danza se convierte en el vehículo para contar historias.

Entradas a la venta en: gradatickets.com y boletería del teatro

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Hernán Piquín Paraná Soda Stereo Teatro 3 de Febrero
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