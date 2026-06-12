Este viernes durante la mañana, personal policial intervino en la escuela Nº 15 Domingo French, tras ser alertado por autoridades de la institución sobre el hallazgo de un envoltorio de nylon que contenía una sustancia vegetal de características sospechosas.
Grave: hallaron droga en una escuela secundaria de La Paz
Ocurrió este viernes por la mañana en la escuela N° 15 de La Paz. Las autoridades educativas dieron aviso a la Policía
12 de junio 2026 · 13:25hs
Con conocimiento de la Fiscalía en turno, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las diligencias de rigor y la correspondiente prueba orientativa sobre la sustancia hallada. Según supo UNO, como resultado, el test arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 2,9 gramos. Se procedió al formal secuestro del elemento y al inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.
Intervinieron personal de la sección Comando Radioeléctrico, de la División Drogas Peligrosas y de la Unidad Fiscal de La Paz.