Grave: hallaron droga en una escuela secundaria de La Paz

Con conocimiento de la Fiscalía en turno, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las diligencias de rigor y la correspondiente prueba orientativa sobre la sustancia hallada. Según supo UNO, como resultado, el test arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 2,9 gramos. Se procedió al formal secuestro del elemento y al inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.