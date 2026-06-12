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Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

LA FIFA le dará parches especiales para los que hagan su debut en una Copa del Mundo, pero también a Lionel Messi por estar participando su sexto certamen.

12 de junio 2026 · 21:39hs
Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales en el Mundial

El estreno de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que será este martes frente a Argelia, tendrá un detalle novedoso que no pasará inadvertido. Además del tradicional parche de campeón que llevará todo el plantel, un grupo reducido de futbolistas exhibirá una insignia especial creada por la FIFA para esta edición del torneo.

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La nueva identificación está destinada exclusivamente a los jugadores que disputan su primera Copa del Mundo. Se trata de un reconocimiento que el organismo rector incorporó entre las innovaciones del certamen y que apunta a destacar uno de los hitos más importantes en la trayectoria de cualquier futbolista.

Se ubicará en la manga derecha de la camiseta, debajo del emblema oficial del Mundial. Allí podrá verse la imagen del trofeo junto a la inscripción “Debut FIFA World Cup”, una marca reservada para quienes tengan su estreno absoluto en la competencia. En el caso de la Albiceleste, los futbolistas alcanzados por esta condición son Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.

Nueve jugadores de la Selección Argentina llevarán distinciones especiales

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La utilización de la insignia será única. Según estableció la FIFA, cada jugador podrá llevarla solamente en el encuentro correspondiente a su debut. Por lo tanto, si alguno de los mencionados participa ante Argelia y vuelve a jugar más adelante, ya no contará con esa identificación especial. En cambio, quienes no lo hagan, conservarán el derecho a usarla cuando finalmente ingresen al campo de juego. Es decir, el reconocimiento aparecerá recién en el partido que marque su estreno efectivo en el torneo.

Además, la FIFA también distinguirá a los futbolistas con mayor recorrido mundialista. Aquellos que hayan participado en cinco o más ediciones recibirán otra insignia especial, un reconocimiento que alcanzará a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. La medida forma parte del acuerdo firmado con Topps para la producción de los álbumes oficiales desde el Mundial 2034, ya que estos parches también tendrán su versión como figuritas coleccionables.

Selección Argentina Mundial 2026 Lionel Messi FIFA
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