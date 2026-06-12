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Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 del GP de Barcelona

Tras finalizar 10° en la FP1 con una actuación sólida, Franco Colapinto quedó relegado en la grilla en los segundos ensayos.

12 de junio 2026 · 17:02hs
Franco Colapinto en el GP de Barcelona.

Franco Colapinto en el GP de Barcelona.

Alpine no tuvo el mejor inicio del fin de semana en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 en el que Franco Colapinto le ganó constantemente a Pierre Gasly. El argentino tuvo una sólida participación al quedar 10° en la FP1, pero cayó al 15° puesto en los segundos ensayos. Su compañero finalizó 17° y 16°, respectivamente.

Colapinto tuvo un correcto arranque en el que terminó 10° con un registro de 1'17''893/1000 y logró superar a Gasly (1'18''508/1000) por una diferencia de 0.615 segundos. El joven de 23 años giró por encima de su compañero a lo largo de ambas sesiones: en la FP2 le sacó 0.209 segundos de diferencia con una vuelta de 1'17''051 (15°) contra 1'17''260 (16°). Sin embargo, el monoplaza de la escudería francesa quedó por debajo de sus competidores en la zona media de la grilla.

El argentino llegó este jueves a los boxes de Montmeló con la camiseta de la Selección.

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Un difícil Gran Premio para el piloto argentino que estuvo lejos de la zona de puntos.

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“Se complicó. Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip (agarre). Fue el peor viernes de la temporada en cuanto al balance y la velocidad. Siento que nos falta mucho. En especial en carrera, estamos a años luz. Está inmanejable el auto en carrera. No me acordaba de un viernes tan malo. Este año creo que no”, analizó Colapinto en rueda de prensa con ESPN.

George Russell lideró en la primera tanda de entrenamientos en el Circuit de Catalunya, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc de Ferrari. El británico de Mercedes quedó segundo en la FP2, ya que fue superado por Lando Norris. El australiano de McLaren quedó tercero.

La FP1 estuvo marcada por la presencia de pilotos rookies en lugar de titulares: Leonardo Fornaroli por Lando Norris (McLaren), Ayumu Iwasa por Isack Hadjar (Red Bull), Fred Vesti por Kimi Antonelli (Mercedes), Colton Herta por Sergio Checo Pérez (Cadillac), Dino Beganovic por Lewis Hamilton (Ferrari), Luke Browning por Alex Albon (Williams) y Paul Aron por Nico Hulkenberg (Audi). Este último, piloto de reserva de Alpine, tuvo una destacada actuación al finalizar quinto. Los cambios forman parte de una normativa en la que los equipos tienen que darle la oportunidad a pilotos reserva de girar en una sesión oficial de la F1 en cuatro oportunidades —dos por cada monoplaza— en la temporada.

La mañana de Alpine comenzó con el festejo del podio de Gasly. La F1 tomó una decisión que generó polémica al remover las penalizaciones por exceder el límite de velocidad que le impusieron al francés en Mónaco y recuperó el tercer puesto. McLaren y Red Bull expresaron su disgusto y buscarán apelar la medida para revertir el resultado.

Cómo sigue el GP de Barcelona

El Circuit de Catalunya volverá a tener actividad el día sábado con los últimos entrenamientos desde las 07:30 (hora argentina) y la sesión de clasificación para delimitar la grilla de partida a partir de las 11:00. La carrera del Gran Premio de Barcelona iniciará a las 10:00 del domingo y contará con un total de 56 vueltas.

Franco Colapinto Barcelona Fórmula 1 Automovilismo
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