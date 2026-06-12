Capibá recibe la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea

Capibá será sede este fin de semana del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea, que reunirá a nueve equipos y múltiples propuestas para toda la familia.

Capibá será escenario este fin de semana de una nueva fiesta del sóftbol femenino. El sábado 13 y domingo 14 de junio se disputará en la sede del club la tercera edición del Torneo Slow Pitch Vivi Chianea, un certamen que estará acompañado por propuestas recreativas, gastronómicas y una feria de emprendedores.

La competencia se desarrollará en las instalaciones de Capibá Rugby Club, ubicadas en la intersección de Gobernador Parera y Alberto Nin, y contará con la participación de nueve equipos: Culebras de Oro Verde, Valkirias, La Olla de Gualeguay, Halcones, Mitre, Talleres, Blue Play, Concordia y el conjunto anfitrión, Capibá.

En su estreno en el Mundial 2026, el local Canadá rescató un empate contra Bosnia

El torneo se jugará bajo la modalidad de sóftbol lento femenino (Slow Pitch) y estará dividido en dos zonas. En la Zona Amarilla competirán Culebras, Capibá, Valkirias y Mitre, mientras que en la Zona Marrón lo harán Halcones, Blue Play, Talleres, Concordia y La Olla.

La actividad deportiva comenzará el sábado desde las 10 y se extenderá hasta las 17, con encuentros en dos canchas de manera simultánea. El domingo continuará la fase de grupos durante la mañana y el mediodía, para luego dar paso a los cruces de playoffs. La gran final está programada para las 16.

Otras actividades en Capibá

Además de los partidos, el evento ofrecerá una variada propuesta para toda la familia. Habrá feria de emprendedores, artesanos, food trucks y espacios recreativos para niños, con juegos inflables y sala blanda. De esta manera, el Torneo Vivi Chianea buscará consolidarse como una cita que combina deporte, entretenimiento y encuentro comunitario.

La tercera edición del certamen rendirá homenaje a Viviana Chianea y volverá a reunir a jugadoras, familiares y aficionados en un fin de semana que promete acción deportiva y un importante movimiento social en el predio de Capibá.