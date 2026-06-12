Con un guiño a su apodo de Leopardos, el seleccionado africano aterrizó en Estados Unidos con elegantes trajes que no tardaron en volverse virales.

La Selección de RD Congo está de regreso en una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia y su arribo a Estados Unidos para el Mundial 2026 causó gran revuelo por el tremendo look elegido por la delegación, con un claro guiño al apodo de Leopardos.

Elaborados por el estilista Alvin Jmak, el seleccionado africano viajó a Houston con trajes negros con animal print justamente del animal con el que se apoda a su equipo , una elección que el diseñador explicó en redes sociales al rápidamente volverse viral: " La elegancia es una forma de llevar la historia . Para la Copa Mundial de 2026, JMAKxPARIS tuvo el inmenso honor de colaborar con los Leopardos de la República Democrática del Congo, creando una silueta inspirada en nuestra herencia, nuestra cultura y nuestra ambición colectiva" .

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"Concebida como un homenaje a los Leopardos de 1974 y al espíritu de la moda congoleña, esta creación celebra a quienes se atreven a soñar en grande y representan con orgullo a su nación. Ahora, centrémonos en la cancha. Una nación que los apoya, un sueño por delante. Que esta Copa Mundial esté a la altura de sus ambiciones", explicó.

El tremendo look de la Selección de RD Congo al arribar al Mundial 2026

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Sumado a los trajes con el animal print como gran protagonista, cada uno de los sacos trajo consigo una figura con un leopardo con diamantes incrustados a la altura del bolsillo, un detalle que no pasó desapercibido y fue destacado en redes sociales.

congo vestimenta 1 El tremendo look de la Selección de RD Congo al arribar al Mundial 2026

Los Leopardos están de regreso en la Copa del Mundo tras 52 años (cuando todavía el país se denominaba Zaire) y serán parte del Grupo K, donde se enfrentarán a Portugal, Colombia y cerrarán contra Uzbekistán en la fase de grupos.