Lali Espósito ubicó en vivo a un televidente español y reflexionó sobre el acoso

La cantante ya nada como pez en el agua en la tevé española, y forma parte del exitoso ciclo que encabeza Pablo Motos. Allí se desempeña como “life coach” y le da su punto de vista a los televidentes sobre determinadas cuestiones.

lali espósito acoso.jpg Al aire del programa español El Hormiguero, Lali Espósito le puso los puntos a un televidente, y con fuertes mensajes se refirió a los acosadores

La diva no pudo ocultar su indignación ante la historia de un televidente llamado Raúl, quien buscaba conquistar a una mujer que lo denunció por acoso el año pasado, pero que él ganó un juicio. “Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche”, argumentó el hombre que pedía ayuda.

“Realmente pienso que está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, disparó.

Acto seguido, repasó el caso: “Él mismo cuenta que la invita a salir a su vecina, ella le dice que no. Llega al punto de denunciarlo, o sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto le insiste otra vez en salir”, cerró.

Un rato en la playa

Luego de viralizarse el desopilante tutorial de hebreo básico de Lali Espósito antes de subirse al avión que la llevaría a Israel para hacer dos presentaciones con su Disciplina Tour, hace unas horas la actriz y cantante se mostró desde las playas de Tel Aviv entre show y show.

"Este rato de playa" escribió la ex jurado de La Voz Argentina desde su feed de Instagram junto a varias postales en la playa y fuera del mar en su momento de relax luego del primer sold out de su gira musical en aquel país.