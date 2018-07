Luego de separarse en malos términos de Jorge Rial, Silvia D'Auro decidió alejarse de Morena y Rocío, las dos hijas que adoptó junto al conductor de Intrusos. Es por eso que, tras mantenerse en silencio mucho tiempo, sorprendió el guiño 2.0 de la ex mujer de Rial al enterarse de que Morena no está pasando un buen momento de salud (se encuentra internada por un grave cuadro de anemia).













Silvia, ni en los medios ni personalmente, demostró alguna señal de preocupación hacia su hija adoptiva. Pero reaccionó ante un comentario de una usuaria de Twitter: "Buen día Silvia....Sabemos lo que has pasado con JR (Jorge Rial), pero More está tan sola. ¿No creés que podrías acercarte a ella? Besitos".













Silvia, tajante, le respondió: "Te juro que NO TENES IDEA!!", decía el mensaje que venía acompañado de una carita triste. En los portales, dieron nota de esta reacción de Silvia y titularon que la ex de Jorge estaba preocupada por la salud de su hija. Algo con lo que Morena, no iba a estar de acuerdo.









Embed te Juro que NO TENES IDEA !! https://t.co/Q24qjKCJPA — Silvita_65 (@silvita_65) 29 de junio de 2018











La joven de 19 años respondió al comentario de D'Auro y la acusó de haberla maltratado en su infancia.













"¿Angustia? ¿De qué me hablan?. Que no sea tan cara dura para hacerse la preocupada, ni ella ni J.R porque los dos quieren verme destruida. Me cagaba a palos hasta dejarme sangrando y ahora está preocupada. Pobre, cámara a otro lado querida", escribió, enojada More en su cuenta de Twitter.