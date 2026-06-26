Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

El ciclo impulsado por la Municipalidad de Paraná presentó a Tierra Nativa y La de Bolsillo, dos grupos seleccionados a través de las Convocatorias Culturales

La segunda fecha del ciclo Música en esta orilla reunió a una importante cantidad de público en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Paraná, contó con las presentaciones de Tierra Nativa y La de Bolsillo, dos grupos locales seleccionados a través de las Convocatorias Culturales.

La noche ofreció un recorrido por distintos lenguajes musicales. Tierra Nativa acercó un repertorio vinculado al folclore, mientras que La de Bolsillo aportó el color y la energía de la murga. La combinación de ambas propuestas encontró una buena respuesta de los asistentes, que acompañaron cada presentación en la sala principal del teatro.

El ciclo forma parte de las políticas culturales municipales destinadas a promover la circulación de artistas locales. A través de las Convocatorias Culturales, músicos y grupos de la ciudad acceden a espacios de presentación en el Teatro 3 de Febrero y en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, valoró la convocatoria alcanzada en esta segunda fecha. “Fue hermosa por la cantidad de gente que asistió para disfrutar. Es muy lindo ver a artistas locales que apuestan a estas políticas públicas culturales del municipio”, expresó.

Por su parte, la directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D'Agostino, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre artistas y espectadores. “Estamos muy contentos porque es una oportunidad para los artistas y para que el público pueda disfrutar de sus artistas”, señaló.

Música en esta orilla continuará con nuevas presentaciones durante el año, consolidándose como una propuesta que fortalece la producción cultural local y amplía las posibilidades de acceso a espectáculos gratuitos para la comunidad.