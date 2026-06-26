Uno Entre Rios | Escenario | Tierra

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

El ciclo impulsado por la Municipalidad de Paraná presentó a Tierra Nativa y La de Bolsillo, dos grupos seleccionados a través de las Convocatorias Culturales

26 de junio 2026 · 14:17hs
Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

La segunda fecha del ciclo Música en esta orilla reunió a una importante cantidad de público en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Paraná, contó con las presentaciones de Tierra Nativa y La de Bolsillo, dos grupos locales seleccionados a través de las Convocatorias Culturales.

Folclore y murga en una noche con fuerte presencia de público

La noche ofreció un recorrido por distintos lenguajes musicales. Tierra Nativa acercó un repertorio vinculado al folclore, mientras que La de Bolsillo aportó el color y la energía de la murga. La combinación de ambas propuestas encontró una buena respuesta de los asistentes, que acompañaron cada presentación en la sala principal del teatro.

oro verde se prepara para la 10° fiesta regional del locro

Oro Verde se prepara para la 10° Fiesta Regional del Locro

convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° salon de fotografia

Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

El ciclo forma parte de las políticas culturales municipales destinadas a promover la circulación de artistas locales. A través de las Convocatorias Culturales, músicos y grupos de la ciudad acceden a espacios de presentación en el Teatro 3 de Febrero y en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, valoró la convocatoria alcanzada en esta segunda fecha. “Fue hermosa por la cantidad de gente que asistió para disfrutar. Es muy lindo ver a artistas locales que apuestan a estas políticas públicas culturales del municipio”, expresó.

Por su parte, la directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D'Agostino, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre artistas y espectadores. “Estamos muy contentos porque es una oportunidad para los artistas y para que el público pueda disfrutar de sus artistas”, señaló.

Música en esta orilla continuará con nuevas presentaciones durante el año, consolidándose como una propuesta que fortalece la producción cultural local y amplía las posibilidades de acceso a espectáculos gratuitos para la comunidad.

LEER MÁS: Oro Verde se prepara para la 10° Fiesta Regional del Locro

Tierra Murgas folclore Público
Noticias relacionadas
adultos mayores y jovenes inauguraron un mural en el caps papa francisco

Adultos mayores y jóvenes inauguraron un mural en el CAPS Papa Francisco

cinemateca de entre rios: delegaciones escolares conocieron el trabajo de preservacion audiovisual

Cinemateca de Entre Ríos: delegaciones escolares conocieron el trabajo de preservación audiovisual

el cineclub noble continua con un ciclo dedicado al futbol y el mundial

El Cineclub Noble continúa con un ciclo dedicado al fútbol y el Mundial

la hendija recibe una nueva funcion de una chica de revista

La Hendija recibe una nueva función de "Una chica de revista"

Ver comentarios

Lo último

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Piden la detención de Martín Insaurralde

Piden la detención de Martín Insaurralde

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Ultimo Momento
Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Piden la detención de Martín Insaurralde

Piden la detención de Martín Insaurralde

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

La Feria en tu Barrio suma nuevos puntos fijos y se abre la convocatoria a emprendedores

La Feria en tu Barrio suma nuevos puntos fijos y se abre la convocatoria a emprendedores

Despidos en Blender: el comunicado de los trabajadores y el de la empresa

Despidos en Blender: el comunicado de los trabajadores y el de la empresa

Policiales
Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Ovación
Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Se definieron las primeras fechas del Torneo Clausura

Se definieron las primeras fechas del Torneo Clausura

Wenceslao Mansilla y Bruno Acosta pelearán este viernes en River Plate

Wenceslao Mansilla y Bruno Acosta pelearán este viernes en River Plate

Murió Daniel Castellani, leyenda del voléibol argentino, luego de una larga enfermedad

Murió Daniel Castellani, leyenda del voléibol argentino, luego de una larga enfermedad

En Concepción del Uruguay habrá fecha con invitados

En Concepción del Uruguay habrá fecha con invitados

La provincia
Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

La Feria en tu Barrio suma nuevos puntos fijos y se abre la convocatoria a emprendedores

La Feria en tu Barrio suma nuevos puntos fijos y se abre la convocatoria a emprendedores

Juego ilegal: Entre Ríos habilitó una herramienta gratuita para prevenir el acceso a plataformas

Juego ilegal: Entre Ríos habilitó una herramienta gratuita para prevenir el acceso a plataformas

En agosto regirá el nuevo sistema automatizado para sucesiones sin testamento

En agosto regirá el nuevo sistema automatizado para sucesiones sin testamento

Dejanos tu comentario