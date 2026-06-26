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El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

La incorporación de frutas frescas contribuye a diversificar la alimentación y mejorar el acceso a alimentos de calidaden comedores de la ciudad.

26 de junio 2026 · 18:25hs
El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

UNO / Mateo Oviedo

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

La Municipalidad de Paraná concretó una nueva entrega de naranjas destinada a merenderos y comedores comunitarios, completando así la distribución de los 20.000 kilos adquiridos en concepto de grandes volúmenes. El objetivo es mejorar la alimentación de niños de más de 70 barrios.

La acción se desarrolla en el marco del convenio de trabajo articulado entre el Municipio y el Banco de Alimentos Paraná, una estrategia que busca fortalecer la calidad nutricional de las prestaciones alimentarias que reciben niñas, niños, adolescentes y familias en distintos puntos de la ciudad.

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Frutas de estación

A través de esta distribución se alcanzó a 160 merenderos y comedores comunitarios, con presencia en más de 70 barrios de Paraná, fortaleciendo las redes de cuidado y acompañamiento que sostienen las organizaciones sociales y comunitarias.

La incorporación de frutas frescas contribuye a diversificar la alimentación y mejorar el acceso a alimentos de calidad, promoviendo hábitos saludables y una mejor nutrición para las personas que asisten a estos espacios.

LEER MÁS: Paraná: el merendero de Mosconi solicita donaciones

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron la importancia de continuar fortaleciendo las políticas alimentarias mediante el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones de la comunidad, garantizando una mayor llegada de alimentos nutritivos a los sectores que más lo necesitan.

alimentación frutas Paraná Naranja
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