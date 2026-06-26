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La Feria en tu Barrio suma nuevos puntos fijos y se abre la convocatoria a emprendedores

Además, se anunció la apertura de una convocatoria dirigida a quienes deseen incorporarse a los puntos de trabajo de la feria.

26 de junio 2026 · 14:04hs
La Feria en tu Barrio suma nuevos puntos fijos y se abre la convocatoria a emprendedores

La Feria en tu Barrio suma nuevos puntos fijos y se abre la convocatoria a emprendedores

La Municipalidad de Paraná incorporó dos nuevos puntos y en paralelo se abrió una convocatoria para que emprendedores y feriantes que ofrecen alimentos se sumen a la propuesta de productos frescos y de calidad a precios populares. Este jueves la Feria en tu Barrio estuvo en la peatonal San Martín.

La gestión de la intendenta Rosario Romero amplió el alcance de la Feria en tu Barrio con la incorporación de dos nuevos puntos fijos, que se suman a los ya existentes y consolidan una política de comercialización orientada a garantizar el acceso de los vecinos a alimentos de buena calidad a precios accesibles. Con esta ampliación, el programa pasa a contar con cuatro puntos fijos, que se complementan con los 77 puntos móviles distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

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El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó: “A los puntos fijos vigentes —el último jueves de cada mes en la peatonal San Martín y los sábados en Plaza Sáenz Peña— se suman dos nuevas instancias: el primer jueves de cada mes la feria estará presente en la Escuela Hogar, y el tercer viernes de cada mes funcionará en Plaza Carbó, sumando así una jornada de trabajo en un día en el que hasta ahora la propuesta no se desarrollaba”.

El funcionario destacó el carácter integral del programa, que beneficia tanto a quienes producen como a quienes consumen: “Es una política con doble población destinataria: los productores, emprendedores y cooperativas que ofrecen alimentos, y los paranaenses que acceden a productos a muy buen precio, de calidad y frescos”.

Convocatoria abierta a nuevos emprendedores

Bustamante anunció la apertura de una convocatoria dirigida a quienes deseen incorporarse a los puntos de trabajo de la feria: "Las personas que quieran participar con productos alimenticios producidos en Paraná, y que cuenten con carnet de manipulación de alimentos, pueden postularse para ser parte de la feria y así continuar incrementando esta oferta".

Quienes estén interesados en sumarse deberán completar el formulario disponible en parana.gob.ar/convocatorias. Para postularse, se requiere ofrecer productos alimenticios elaborados en Paraná y contar con el carnet de manipulación de alimentos.

Feria barrio Emprendedores
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