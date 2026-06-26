Tristeza por la muerte de Luis "Mate" Giménez, gloria del boxeo de Gualeguaychú

Luis "Mate" Giménez falleció a los 75 años. Se destacó en la categoría Mediano y llegó a estar sexto en el ranking argentino.

La triste noticia se conoció este jueves, cuando se hizo pública la muerte del exboxeador oriundo de Gualeguaychú Luis "Mate" Giménez, una de las grandes glorias del pugilismo entrerriano. Atravesaba un delicado cuadro de salud y falleció a los 75 años.

Formado en el Club La Vencedora bajo la tutela de Cotufo Aguilar, desarrolló una destacada carrera con cerca de 50 peleas amateur y alrededor de 20 combates como profesional. En la categoría Mediano llegó a ubicarse entre los mejores del país, alcanzando el sexto puesto del ranking argentino y protagonizando memorables veladas que colmaron escenarios como el gimnasio de Racing Club, donde sus peleas convocaban a lugar lleno y despertaban una enorme expectativa en cada presentación.

Tras el retiro, continuó ligado al deporte de Gualeguaychú

Además de su trayectoria deportiva, Luis fue durante muchos años guardavidas de la Dirección de Deportes y empleado municipal, desempeñándose con compromiso y vocación de servicio hacia la comunidad.

Su nombre quedará ligado para siempre a una de las épocas más recordadas del boxeo gualeguaychuense y al cariño de quienes compartieron con él el deporte y la vida cotidiana.