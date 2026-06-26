Martiniano Dato, presente en Recreativo

Tras consagrarse campeón de la Liga Nacional y ser elegido el mejor juvenil del torneo,Martiniano Dato alentó al Bochas.

El paranaense Martiniano Dato volvió al estadio Antonio Zorzet de Recreativo, la institución donde dio sus primeros pasos en el básquet, luego de una temporada inolvidable en la élite del deporte argentino. Acompañó al Bochas en el duelo que sostuvo ante Talleres por las semifinales de la APB.

El joven basquetbolista visitó el club que lo vio crecer tras coronarse campeón de la Liga Nacional con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, logro que consolidó su gran presente deportivo. Además, fue distinguido como el Mejor Jugador Juvenil del país, reconocimiento que premia su destacada actuación durante la temporada.

El orgullo de la familia de Recreativo

La presencia de Dato fue celebrada por dirigentes, entrenadores y allegados de la institución paranaense, que expresó su orgullo por el recorrido del jugador surgido de sus divisiones formativas.

"De nuestras formativas a lo más alto. Campeón de la Liga Nacional con Gimnasia de Comodoro y elegido el Mejor Jugador Juvenil del país. ¡Qué orgullo gigante verte brillar en la máxima categoría! Esta siempre va a ser tu casa", publicó el club en sus redes sociales, destacando el vínculo que mantiene con el deportista.

La visita de Martiniano Dato representó un momento especial para Recreativo, que volvió a recibir a uno de sus hijos pródigos y celebró el crecimiento de un jugador que hoy es una de las grandes promesas del básquet argentino.