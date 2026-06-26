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Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Franco Colapinto disconforme con el primer día de práctica en Austria. "Queda por entender los problemas que tenemos", dijo. Este sábado clasifica a las 11.

26 de junio 2026 · 18:06hs
El argentino buscará mejorar en la jornada de sábado cuando llegue la clasificación.

El argentino buscará mejorar en la jornada de sábado cuando llegue la clasificación.

Se completó el primer día del Gran Premio austríaco en el circuito de Red Bull Ring, y el argentino Franco Colapinto se ubicó 16° a bordo del Alpine A526 que no tuvo la misma performance de la práctica inicial, a pesar de algunos ajustes y modificaciones en las suspensiones que le realizaron los mecánicos durante la segunda sesión cronometrada, en donde registró 1’08”831/1000 cuando utilizó el segundo juego de neumáticos de compuesto blando.

Franco Colapinto quedó 16°.

Franco Colapinto quedó 16°.

El argentino hizo con las gomas rojas dos tandas de tres vueltas cada una, evidenciando así un buen funcionamiento del coche con este compuesto en los 4.326 metros del trazado de Spielberg. El resto de la sesión, en el comienzo y en el final, utilizó tres sets de neumáticos duros, con los cuales giró por arriba de los 70 segundos, buscando equilibrar la prestación y trabajando para el ritmo de carrera con tanques llenos, como lo hizo en los minutos finales.

Franco Colapinto eligió la ilustración de Carlitos Percara y lo llevará en su termo por el mundo.

El dibujo de un chajariense fue elegido por Franco Colapinto

La ilusión de Colapinto de cara al Gran Premio de Austria, donde buscará sumar puntos para Alpine.

Franco Colapinto se ilusiona con sumar en Austria

Colapinto quedó a 1”817/1000 de Kimi Antonelli (Mercedes), en tanto que su compañero Pierre Gasly se colocó 11°, con un registro de 1’08”376/1000, y a diferencia del pilarense enfocado en probar el rendimiento con neumáticos medios. Estos datos serán cotejados por los respectivos ingenieros de ambos pilotos para analizar el nivel de degradación del caucho por las altas temperaturas (45°C en pista y 31°C de ambiente) y qué estrategia será la más sólida durante la clasificación y carrera.

“Hoy no mejoró. Hicimos muchos cambios para la segunda práctica porque en la primera el auto no iba bien, y que lo hacía complicado para manejar, y fue peor todavía. Probé el alerón nuevo y queda por entender los problemas que tenemos y porqué el alerón no está funcionando como esperamos. Es frustrante eso”, confió el piloto argentino en diálogo con la cadena ESPN.

Kimi Antonelli fue la referencia en Austria

La performance del Mercedes W17 del italiano Kimi Antonelli en la pista austríaca demostró durante el viernes que será un fuerte candidato para concretar otra victoria en la temporada, y con los dos entrenamientos iniciales de la octava carrera se potencia, al revalidar en la última práctica del día lo hecho más temprano, y registrando 1’07”014/1000, aunque los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris podrían ser rivales de fuste, tras quedar en esta sesión a 237/1000 y 325/1000, respectivamente, si bien el campeón mundial hizo un trompo.

Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari) se ubicaron posteriormente, a 597/1000 y a 623/1000, seguidos por George Russell (Mercedes) que no pudo acortar la brecha de 623/1000 con su compañero Antonelli; luego se escalonaron Isack Hadjar (Red Bull) a 744/1000 y Charles Leclerc (Ferrari) a 841/1000, en tanto que a más de un segundo completaron el Top10 Liam Lawson (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi), en una sesión calurosa.

Como ocurrió en la primera tanda, nuevamente el Cadillac de Sergio Pérez sufrió una falta de energía y quedó detenido en la banquina de la curva Rauch, y su compañero Valtteri Bottas tuvo una complicación con el sector inferior del coche, que motivó algunas chispas y un principio de incendio el cual fue sofocado por los bomberos en la calle de boxes, sin mayores complicaciones para el resto.

Este sábado, desde las 7.30 de Argentina se realizará la tercera tanda de ensayos cronometrados y luego, a las 11 los 22 protagonistas saldrán a clasificar.

Franco Colapinto Austria Alpine
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