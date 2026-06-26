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Senegal se ilusiona con los 16vos: goleó a Irak y se acomoda entre los mejores terceros

Senegal ganó 5-0 ante los Leones de Mesopotamia y tienen que esperar resultados ajenos para determinar su clasificación.

26 de junio 2026 · 18:19hs
Senegal goleó y se ilusiona con la clasificación.

Senegal goleó y se ilusiona con la clasificación.

La Selección de Senegal mantiene viva la ilusión de avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026 tras golear 5-0 a Irak en la última fecha del Grupo I. Los Leones de la Teranga, que habían perdido en sus dos primeras presentaciones, sumaron tres puntos y ahora deberán esperar otros resultados para saber si les alcanza para meterse entre los mejores terceros de la fase de grupos.

Francia, uno de los grandes candidatos a quedarse con el Mundial 2026.

Van por la cima del Grupo I del Mundial 2026

Noruega también se clasificó.

Noruega venció a Senegal y definirá con Francia el primer puesto

Senegal Irak Mundial 2026
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