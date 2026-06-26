Senegal se ilusiona con los 16vos: goleó a Irak y se acomoda entre los mejores terceros

La Selección de Senegal mantiene viva la ilusión de avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026 tras golear 5-0 a Irak en la última fecha del Grupo I. Los Leones de la Teranga, que habían perdido en sus dos primeras presentaciones, sumaron tres puntos y ahora deberán esperar otros resultados para saber si les alcanza para meterse entre los mejores terceros de la fase de grupos.