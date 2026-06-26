Uno Entre Rios | El Mundo | Venezuela

Venezuela: los terremotos provocan al menos 920 muertos y 3.360 heridos

Desde Venezuela se informó que los terremotos provocan hasta el momento 920 muertos y más de 3300 heridos. Sigue la búsqueda de sobrevivientes.

26 de junio 2026 · 18:42hs
Dos terremotos sacudieron Venezuela y se activaron alertas por posible tsunami.

Dos terremotos sacudieron Venezuela y se activaron alertas por posible tsunami.

Al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

LEER MÁS: Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

La situación en Venezuela

Rodríguez precisó además que 172 personas se encuentran atrapadas en los escombros, además de contabilizarse unos 4.000 damnificados. Además, hay 383 viviendas afectadas “de manera total o de manera importante, la mayoría de ellos en el estado La Guaira”, dijo Rodríguez.

alexandra castillo desde venezuela: todos los dias a cada hora nos enteramos de un fallecido cercano

Alexandra Castillo desde Venezuela: "Todos los días a cada hora nos enteramos de un fallecido cercano"

venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

La última cifra oficial de personas fallecidas por los movimientos telúricos casi duplica las 589 informadas por la mañana. Rodríguez dijo que se registraron 302 eventos sísmicos desde el miércoles, cuando ocurrieron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente.

“Por favor no bajen a La Guaira”, pidió Rodríguez en su alocución transmitida por la televisión pública venezolana. “Entendemos la masiva intención de ayudar, pero se congestionan las vías por donde estamos trasladando a los heridos”, explicó Rodríguez.

“El mejor apoyo es no congestionar las vías para que los equipos de salud puedan trasladar a los pacientes y para que los cuerpos de rescate puedan hacer mejor su labor”, concluyó.

Venezuela Terremotos Muertos Heridos
Noticias relacionadas
venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

La coordinación de la ayuda comunitaria del Gobierno nacional a Venezuela la lleva adelante Manuel Adorni.

El Gobierno nacional confirmó el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Tras el terremoto en Venezuela, confirman 188 los muertos. 

Terremoto en Venezuela: confirman 188 muertos y 1520 heridos

asciende a 164 el numero de muertos en venezuela por los terremotos

Asciende a 164 el número de muertos en Venezuela por los terremotos

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Policiales
Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Ovación
Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Dejanos tu comentario