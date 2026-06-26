Venezuela: los terremotos provocan al menos 920 muertos y 3.360 heridos

Desde Venezuela se informó que los terremotos provocan hasta el momento 920 muertos y más de 3300 heridos. Sigue la búsqueda de sobrevivientes.

Al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez precisó además que 172 personas se encuentran atrapadas en los escombros, además de contabilizarse unos 4.000 damnificados. Además, hay 383 viviendas afectadas “de manera total o de manera importante, la mayoría de ellos en el estado La Guaira”, dijo Rodríguez.

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La última cifra oficial de personas fallecidas por los movimientos telúricos casi duplica las 589 informadas por la mañana. Rodríguez dijo que se registraron 302 eventos sísmicos desde el miércoles, cuando ocurrieron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente.

“Por favor no bajen a La Guaira”, pidió Rodríguez en su alocución transmitida por la televisión pública venezolana. “Entendemos la masiva intención de ayudar, pero se congestionan las vías por donde estamos trasladando a los heridos”, explicó Rodríguez.

“El mejor apoyo es no congestionar las vías para que los equipos de salud puedan trasladar a los pacientes y para que los cuerpos de rescate puedan hacer mejor su labor”, concluyó.