Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

Dos promesas del fútbol de Viale atraviesan un momento muy especial en sus carreras deportivas. Se trata de Thiago Benjamín Salcedo y Haiko "Jay" Barcellone, quienes fueron convocados para realizar pruebas en River Plate , uno de los clubes más importantes del país, luego de ser observados por captadores de la institución.

En el caso de Thiago Benjamín Salcedo, el joven ya se encuentra en Buenos Aires para afrontar tres jornadas de evaluación en el club de Núñez. El futbolista llegó a esta instancia representando a la Academia Antonini de Paraná, entidad que lo recomendó tras una prueba realizada en Crespo ante captadores de River, donde logró convencer a los evaluadores y obtener la esperada convocatoria.

Por su parte, Haiko "Jay" Barcellone, jugador de la categoría 2013 de Arsenal de Viale, también dio un paso importante en su sueño de convertirse en futbolista profesional. Luego de ser observado por un captador de River durante un torneo disputado en Paraná, fue citado a una prueba en Crespo y posteriormente seleccionado para participar de una evaluación oficial en Buenos Aires junto al plantel de su categoría.

La prueba de Barcellone se desarrolló durante tres jornadas de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Cantilo y concluyó el 25 de junio con un balance muy positivo. Ahora, el joven y su familia aguardan con expectativa una nueva comunicación de la institución millonaria.

El sueño de formar parte de las inferiores de River Plate

Las historias de Salcedo y Barcellone reflejan el crecimiento del fútbol formativo de Viale y la posibilidad de que jóvenes talentos de la ciudad puedan mostrarse en escenarios de máxima exigencia, persiguiendo el sueño de vestir algún día la camiseta de River Plate.