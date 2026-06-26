Uno Entre Rios | Ovación | River Plate

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

Thiago Benjamín Salcedo y Haiko "Jay" Barcellone, dos futbolistas de Viale, viven días inolvidables al ser evaluados por River Plate.

26 de junio 2026 · 17:57hs
Haiko Jay Barcellone y Thiago Benjamín Salcedo

Haiko "Jay" Barcellone y Thiago Benjamín Salcedo, en las instalaciones de River Plate.

Dos promesas del fútbol de Viale atraviesan un momento muy especial en sus carreras deportivas. Se trata de Thiago Benjamín Salcedo y Haiko "Jay" Barcellone, quienes fueron convocados para realizar pruebas en River Plate, uno de los clubes más importantes del país, luego de ser observados por captadores de la institución.

En el caso de Thiago Benjamín Salcedo, el joven ya se encuentra en Buenos Aires para afrontar tres jornadas de evaluación en el club de Núñez. El futbolista llegó a esta instancia representando a la Academia Antonini de Paraná, entidad que lo recomendó tras una prueba realizada en Crespo ante captadores de River, donde logró convencer a los evaluadores y obtener la esperada convocatoria.

Bruno Acosta y Wenceslao Mansilla tras el pesaje oficial.

Wenceslao Mansilla y Bruno Acosta pelearán este viernes en River Plate

En su próximo compromiso, Wenceslao Mansilla llegará a su 40ª pelea como pugilista profesional y buscará regalarse un triunfo.

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

Por su parte, Haiko "Jay" Barcellone, jugador de la categoría 2013 de Arsenal de Viale, también dio un paso importante en su sueño de convertirse en futbolista profesional. Luego de ser observado por un captador de River durante un torneo disputado en Paraná, fue citado a una prueba en Crespo y posteriormente seleccionado para participar de una evaluación oficial en Buenos Aires junto al plantel de su categoría.

La prueba de Barcellone se desarrolló durante tres jornadas de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Cantilo y concluyó el 25 de junio con un balance muy positivo. Ahora, el joven y su familia aguardan con expectativa una nueva comunicación de la institución millonaria.

El sueño de formar parte de las inferiores de River Plate

Las historias de Salcedo y Barcellone reflejan el crecimiento del fútbol formativo de Viale y la posibilidad de que jóvenes talentos de la ciudad puedan mostrarse en escenarios de máxima exigencia, persiguiendo el sueño de vestir algún día la camiseta de River Plate.

River Plate Viale pruebas Fútbol
Noticias relacionadas
Heraldo Fiorotto, oriundo de Gualeguay, fue la gran figura de la histórica goleada 19-0 de la Octava de River Plate ante Independiente Rivadavia

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Acuerdo con River Plate para el traspaso de Mauro Arambarri

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

Lionel Scaloni habló en rueda de prensa.

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

El delantero arregló su llegada a Patronato.

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Policiales
Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Ovación
El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

Martiniano Dato, presente en Recreativo

Martiniano Dato, presente en Recreativo

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Dejanos tu comentario