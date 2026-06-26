El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Ya están a la venta las entradas para el Turismo Carretera en Paraná el 23 de agosto. Hay promociones especiales para los tres días de actividad en el Club de Volantes.

A poco menos de dos meses de la visita del Turismo Carretera al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, desde la ACTC dieron a conocer que ya se encuentran habilitadas la venta de entradas para ese fin de semana de TC.

El cierre de la etapa regular del Turismo Carretera se realizará el 23 de agosto en el autódromo entrerriano. Para dicho evento, la organización ya puso a la venta las entradas y se pueden adquirir en la plataforma Ticket Motor (https://ticket-motor.actc.org.ar/evento/tc-parana-fecha-10-2026-08-22).

Para todos los fanáticos que quieran aprovechar, la venta de entradas viene con muchas promociones que benefician a la familia y al grupo de amigos. Toda persona que compra un Ticket para ver una fecha de Turismo Carretera debe saber que el mismo es válido para viernes, sábado y domingo.

La venta anticipada de entradas para el sector de General (Hombres) es de 40.000 pesos; General (Damas) a 20.000 pesos; General con tribuna (Hombres) a 65.000 pesos; General con tribuna (Damas) a 45.000 pesos; Preferencial con Tribuna a 120.000 pesos.

Packs promocionales para el TC en Paraná

Al mismo tiempo se prepararon packs especiales. El Pack Familia (4 x 1): General (Hombres) a 40.000 pesos, General (Damas) a 10.000 pesos y dos menores gratis a 50.000 pesos. El Pack Amigos (4 x 3): incluye tres entradas generales a 40.000 pesos cada una y una entrada gratis a 120.000 pesos.