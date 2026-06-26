Uno Entre Rios | Ovación | Turismo Carretera

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Ya están a la venta las entradas para el Turismo Carretera en Paraná el 23 de agosto. Hay promociones especiales para los tres días de actividad en el Club de Volantes.

26 de junio 2026 · 18:55hs
El asfalto del Club de Volantes Entrerrianos volverá a sentir el rugido de los motores multiválvulas.

Gentileza Prensa ACTC

El asfalto del Club de Volantes Entrerrianos volverá a sentir el rugido de los motores multiválvulas.

A poco menos de dos meses de la visita del Turismo Carretera al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, desde la ACTC dieron a conocer que ya se encuentran habilitadas la venta de entradas para ese fin de semana de TC.

El TC en Paran&aacute; volver&aacute; a ser una fiesta.

El TC en Paraná volverá a ser una fiesta.

El cierre de la etapa regular del Turismo Carretera se realizará el 23 de agosto en el autódromo entrerriano. Para dicho evento, la organización ya puso a la venta las entradas y se pueden adquirir en la plataforma Ticket Motor (https://ticket-motor.actc.org.ar/evento/tc-parana-fecha-10-2026-08-22).

El TC tendrá su cierra de la Etapa Regular en el trazado de Sauce Montrull.

Turismo Carretera: Paraná será sede de la definición de la Etapa Regular

Mariano Werner no tuvo un buen paso por el circuito santafesino.

Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

Para todos los fanáticos que quieran aprovechar, la venta de entradas viene con muchas promociones que benefician a la familia y al grupo de amigos. Toda persona que compra un Ticket para ver una fecha de Turismo Carretera debe saber que el mismo es válido para viernes, sábado y domingo.

La venta anticipada de entradas para el sector de General (Hombres) es de 40.000 pesos; General (Damas) a 20.000 pesos; General con tribuna (Hombres) a 65.000 pesos; General con tribuna (Damas) a 45.000 pesos; Preferencial con Tribuna a 120.000 pesos.

Packs promocionales para el TC en Paraná

Al mismo tiempo se prepararon packs especiales. El Pack Familia (4 x 1): General (Hombres) a 40.000 pesos, General (Damas) a 10.000 pesos y dos menores gratis a 50.000 pesos. El Pack Amigos (4 x 3): incluye tres entradas generales a 40.000 pesos cada una y una entrada gratis a 120.000 pesos.

Turismo Carretera Paraná Entradas
Noticias relacionadas
El piloto de Arrecifes se llevó la victoria en el Templo de la Velocidad de Rafaela.

Valentín Aguirre ganó la Carrera de los Millones en Rafaela

El piloto de Arrecifes fue la referencia en el sábado de TC ante un gran marco de espectadores.

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

El piloto de Concepción del Uruguay buscará tener un buen fin de semana en Rafaela.

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

El TC llega este fin de semana a uno de los escenarios tradicionales de la temporada.

El Turismo Carretera llega a Rafaela con 55 inscriptos

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó que Messi no será titular ante Jordania

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Policiales
Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Ovación
Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

Los entrerrianos van en busca del Poncho a Catamarca

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

El Turismo Carretera puso a la venta las entradas para Paraná

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

Dos jóvenes de Viale buscan cumplir el sueño de llegar a River Plate

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Gobierno de Entre Ríos invierte en mejora de caminos rurales y maquinaria vial

El Niño: anticipan fuertes tormentas para septiembre

"El Niño": anticipan fuertes tormentas para septiembre

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

El municipio refuerza la alimentación de merenderos con frutas de estación

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Hospitales públicos entrerrianos comenzaron a implementar la profilaxis PrEP contra el VIH

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Tierra Nativa y La de Bolsillo protagonizaron una nueva fecha de Música en esta orilla

Dejanos tu comentario