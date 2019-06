La reaccion de Flor Vigna al enterarse que su ex será convocado al Bailando

Flor Vigna es una de las figuras del Bailando y además encabeza en calle Corrientes con Nico Vázquez y Benjamín Rojas. En medio de un gran año en lo laboral, la actriz tuvo que afrontar su separación de Nico Occhiato, luego de cinco años de relación y como no podía ser de otra manera, el tema fue parte de su previa en el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Ya la semana el conductor le había hecho varias preguntas sobre el ex Combate y a ella se la pudo notar un tanto tensa. Sin embargo, al ser consultada por el mismo anfitrión del ciclo respecto a si se había sentido incómoda, dijo que no y contó una infidencia: "Encima en el Martín Fierro me viniste a pedir disculpas, pero no me incomodaste para nada, me estás dando un laburo increíble, así que gracias".

"¡No, pero yo quiero seguir!", bromeó Tinelli y Vigna explicó que su ex "amaría" estar en un proyecto de LaFlia en el rol de conductor y que el encantaría estar en el Bailando, aunque estén separados.

Antes de dar la devolución de la salsa de tres, que Flor y Facu Mazzei bailaron con Gimena Accardi, Ángel de Brito contó que Nico había estado reunido durante la tarde con gente de la productora, a lo que Federico Hoppe confirmó: "Lo estamos convocando para que esté en el Bailando y también hay algo pensado para él en conducción".

Para cerrar el tema, la actriz dijo que no se sentiría invadida si su ex comienza a trabajar en LaFlia y que aunque están separados, ninguno de ellos está con nadie.