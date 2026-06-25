El horóscopo para este jueves 25 de junio de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

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El horóscopo para este martes 23 de junio de 2026

El horóscopo para este miércoles 24 de junio de 2026

Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina. Fuera de su ciudad puede obtener nuevos ingresos. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Realice actividades rítmicas: baile, aerobic, etc.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sea más flexible con los fallos de sus seres queridos. Su economía sube como la espuma, disfrútelo. Proyectos en el trabajo no le van a faltar. Le vendrá bien visitar algún museo, se distraerá.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Caerá a los pies de esa persona que tanto le insiste. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Hágase un chequeo de la dentadura y de la vista.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. No se deje llevar por impulsos consumistas. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No es buen día para hacer locuras amorosas. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Para llevar una vida sana, debe disciplinarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Muchos de sus problemas pueden ser por carencias afectivas. Buen día para resolver sus problemas económicos. En el plano profesional, aumento de sueldo. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Vigile de cerca sus finanzas, aunque no hay riesgos. Sale victorioso de sus exámenes pendientes. No haga movimientos bruscos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. El trabajo en equipo funcionará positivamente. El aumento de actividad deportiva puede producir lesiones.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Como no sea más comprensivo, su relación se tambaleará. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. La agresividad no es una opción, tampoco en el trabajo. Vigile las posturas mientras trabaja.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

De manera casual conocerá a una persona que le cautivará. Invertirá más dinero en su preparación académica. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Hoy hará gala de su buen humor.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Las suspicacias con su pareja no son adecuadas. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Se enfrentará a una injusticia laboral que se aclarará. Cuide de manera especial su garganta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las cosas no son como se las imagina, de una oportunidad a ese posible amor. Su alcancía está llena, es el momento de disfrutar. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.