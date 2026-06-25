Ecuador va por el batacazo y la clasificación a 16avos del Mundial 2026

La Tri se medirá desde las 17 con Alemania, por el Grupo E del Mundial 2026. Paralelamente jugarán Curazao y Costa de Marfil.

Escuador va por el batacazo y la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026.

El partido entre Ecuador y Alemania está programado para este jueves, a las 17, en el MetLife Stadium de New Jersey. Tori Penso, de Estados Unidos, será el árbitro del partido correspondiente al Grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La selección sudamericana está muy complicada para acceder a la siguiente instancia y se medirá con los teutones, que siempre son candidatos y ya se aseguraron el primer lugar en la zona, en un duelo que promete ser emocionante por el contexto que lo rodea.

En esta última jornada de la fase de grupos, las realidades de ambos equipos son bastante distintas. La selección alemana, ya clasificándose cómodamente a los dieciseisavos de final tras haber acumulado dos triunfos previos, llega al duelo con la mente clara y sin presión. Las victorias ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1) han sellado su primera posición en el grupo.

Mientras que el futuro de Ecuador dependerá de sus resultados y del desenlace de otras partidas en el grupo. La clasificación más allá de esta fase requerirá más que un simple triunfo, implicando también resultados favorables en otros encuentros.

También juegan Curazao y Costa de Marfil

El otro partido del grupo será el que Curazao y Costa de Marfil jugarán a la misma hora en el Philadelphia Stadium. Arbitrará el sueco Glenn Nyberg.

Tras protagonizar pero perder uno de los partidos del torneo frente a Alemania -y, con él, la posibilidad de ser líder de su zona-, el seleccionado africano quiere sacar su boleto a 16avos.

Mientras que los caribeños todavía tienen posibilidades de avanzar a los mata-mata.