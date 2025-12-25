La primera Navidad de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Uno Entre Rios | Show | Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich celebraron juntos la Navidad por primera vez y ambos compartieron la noche en redes sociales

25 de diciembre 2025 · 13:27hs
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich celebraron juntos la Navidad por primera vez, en una noche de perfil íntimo que ambos compartieron en redes sociales. Para el exfutbolista, la fecha tuvo además un significado especial, ya que fue su primera Navidad sin sus tres hijas, tras la separación de Chechu Bonelli.

Hubo lugar para momentos de complicidad, con un breve video en el que la pareja se mostró bailando. La serie de publicaciones cerró con una imagen frente al espejo, donde se los vio abrazados. Sobre la foto, Darío escribió “Vos @figueirasivana”, acompañado por un corazón blanco y el hashtag #FelizNavidad.

Darío Cvitanich Ivana Figueiras Navidad Redes sociales
