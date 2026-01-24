Uno Entre Rios | Show | Emilia Mernes

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y deslumbra con su estilo único

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota", su nueva colaboración con Ludmilla, destacándose con un audaz look inspirado en los años 2000.

24 de enero 2026 · 18:50hs
La nogoyense Emilia Mernes lanzó Bota y deslumbra con su estilo único.

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y deslumbra con su estilo único.

La cantante argentina Emilia Mernes sigue consolidándose como una de las artistas más destacadas de la escena musical actual. En las últimas horas, la joven intérprete oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, compartió a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nueva canción titulada "Bota", una colaboración con la estrella brasileña Ludmilla.

A pesar de encontrarse instalada en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra perfeccionando su inglés junto a su pareja, el músico Duki, Emilia sigue comprometida con su carrera artística y aprovecha cada oportunidad para conectar con sus seguidores, que rápidamente reaccionaron al nuevo anuncio.

El Carnaval del País entra en su cuarta noche de competencia

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Hoy comienza la Fiesta de la Playa con actividades gratuitas en Paraná

Hoy comienza la Fiesta de la Playa con actividades gratuitas en Paraná

LEER MÁS: La entrerriana Emilia Mernes desembarcó en el mercado inmobiliario

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y marca tendencia con su estilo

Emilia Mernes (4).jpeg

La cantante, quien ha venido apostando por un estilo único y vanguardista, presentó el lanzamiento de "Bota" a través de una imagen promocional que rápidamente acaparó la atención de sus fans. En la fotografía, Mernes optó por un look inspirado en la estética de los años 2000, tendencia que ha marcado sus últimas apariciones públicas.

El outfit elegido para la promoción de la canción consistió en un crop top camuflado de mangas cortas, que combinó con un corpiño metálico dorado y un culotte con el mismo estampado de la prenda superior. Sin embargo, el elemento más llamativo del look fueron las botas de taco aguja y caña alta, recubiertas completamente de piel sintética color marrón, haciendo referencia directa al título de la canción, "Bota", un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Además, en varias publicaciones recientes desde Nueva York, Emilia dejó en claro su afinidad por los complementos de piel sintética, un material que ha adoptado como parte esencial de su estilo. En una de las imágenes compartidas, se la vio con un tapado largo marrón oscuro, que completó con una polera negra y jeans de tiro alto. El look se vio rematado con accesorios como una vincha negra de algodón, anteojos de armazón fino transparente y el cabello suelto, siempre con su sello de elegancia casual.

En otra publicación, la cantante mostró un maxitapado gris claro de doble abotonadura, combinándolo con jeans amplios y botas bordó de punta cuadrada, lo que sumó a su estilo invernal, con accesorios como un gorro y bufanda tejidos en tonos suaves.

La música y la moda siguen siendo dos de los pilares fundamentales de la identidad artística de Emilia Mernes, quien ha demostrado que ambas disciplinas pueden fusionarse para crear una imagen coherente y poderosa. Con "Bota", la artista no solo continúa explorando nuevas sonoridades, sino que también refuerza su presencia visual, consolidándose como una de las referentes del estilo y la moda entre los artistas jóvenes de la región.

Este nuevo lanzamiento es un claro ejemplo de cómo Emilia ha logrado fusionar la nostalgia con la modernidad, creando un estilo único que le permite destacarse tanto en la escena musical como en el mundo de la moda.

Emilia Mernes Bota Nogoyá
Noticias relacionadas
Litoral Stand Up Comedy cierra enero con una noche de humor en Cervecería Riera

Litoral Stand Up Comedy cierra enero con una noche de humor en Cervecería Riera

dia del musico: por que se celebra el 23 de enero en argentina

Día del Músico: por qué se celebra el 23 de enero en Argentina

rocio lanfranco y eve miranda presentan para recordar cante

Rocío Lanfranco y Eve Miranda presentan "Para recordar canté"

La película argentina Belén, de Dolores Fonzi, quedó afuera de la carrera de los Premios Oscar y ahora va por el Goya. Las lista de nominadas de Hollywood

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Ver comentarios

Lo último

La nogoyense Emilia Mernes lanzó Bota y deslumbra con su estilo único

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y deslumbra con su estilo único

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Ultimo Momento
La nogoyense Emilia Mernes lanzó Bota y deslumbra con su estilo único

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y deslumbra con su estilo único

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Indec: Argentina alcanzó en 2025 un récord de exportaciones agroindustriales

Indec: Argentina alcanzó en 2025 un récord de exportaciones agroindustriales

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

Policiales
Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Ovación
Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

La provincia
Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

Entre Ríos, una de las provincias con menos fondos de Nación en 2025

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

La Municipalidad de Paraná finalizó la intervención en un caño de avenida de las Américas

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Dejanos tu comentario