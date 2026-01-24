La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y deslumbra con su estilo único.

La cantante argentina Emilia Mernes sigue consolidándose como una de las artistas más destacadas de la escena musical actual . En las últimas horas, la joven intérprete oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, compartió a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nueva canción titulada "Bota", una colaboración con la estrella brasileña Ludmilla.

A pesar de encontrarse instalada en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra perfeccionando su inglés junto a su pareja, el músico Duki, Emilia sigue comprometida con su carrera artística y aprovecha cada oportunidad para conectar con sus seguidores, que rápidamente reaccionaron al nuevo anuncio.

La nogoyense Emilia Mernes lanzó "Bota" y marca tendencia con su estilo

Emilia Mernes (4).jpeg

La cantante, quien ha venido apostando por un estilo único y vanguardista, presentó el lanzamiento de "Bota" a través de una imagen promocional que rápidamente acaparó la atención de sus fans. En la fotografía, Mernes optó por un look inspirado en la estética de los años 2000, tendencia que ha marcado sus últimas apariciones públicas.

El outfit elegido para la promoción de la canción consistió en un crop top camuflado de mangas cortas, que combinó con un corpiño metálico dorado y un culotte con el mismo estampado de la prenda superior. Sin embargo, el elemento más llamativo del look fueron las botas de taco aguja y caña alta, recubiertas completamente de piel sintética color marrón, haciendo referencia directa al título de la canción, "Bota", un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Además, en varias publicaciones recientes desde Nueva York, Emilia dejó en claro su afinidad por los complementos de piel sintética, un material que ha adoptado como parte esencial de su estilo. En una de las imágenes compartidas, se la vio con un tapado largo marrón oscuro, que completó con una polera negra y jeans de tiro alto. El look se vio rematado con accesorios como una vincha negra de algodón, anteojos de armazón fino transparente y el cabello suelto, siempre con su sello de elegancia casual.

En otra publicación, la cantante mostró un maxitapado gris claro de doble abotonadura, combinándolo con jeans amplios y botas bordó de punta cuadrada, lo que sumó a su estilo invernal, con accesorios como un gorro y bufanda tejidos en tonos suaves.

La música y la moda siguen siendo dos de los pilares fundamentales de la identidad artística de Emilia Mernes, quien ha demostrado que ambas disciplinas pueden fusionarse para crear una imagen coherente y poderosa. Con "Bota", la artista no solo continúa explorando nuevas sonoridades, sino que también refuerza su presencia visual, consolidándose como una de las referentes del estilo y la moda entre los artistas jóvenes de la región.

Este nuevo lanzamiento es un claro ejemplo de cómo Emilia ha logrado fusionar la nostalgia con la modernidad, creando un estilo único que le permite destacarse tanto en la escena musical como en el mundo de la moda.