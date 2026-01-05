La entrerriana Emilia Mernes desembarcó en el mercado inmobiliario.

La entrerriana Emilia Mernes amplía su perfil profesional con una decisión que trasciende la industria musical: su desembarco en el mercado inmobiliario. Junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, la artista de 29 años, constituyó una sociedad anónima que se dedicará al desarrollo y la intermediación de bienes raíces, diversificando sus actividades más allá de los escenarios y los estudios de grabación.

El 2 de enero de 2026, “Perra Exclusive Sociedad Anónima” quedó formalmente inscripta en el Boletín Oficial. La firma, con un capital social inicial de $30 millones —equivalentes a aproximadamente u$s20.000— se propone abordar múltiples segmentos del “Real Estate”.

Entre sus objetivos se encuentran la adquisición, venta, alquiler, permuta y administración de inmuebles, así como el desarrollo de proyectos inmobiliarios de diversos usos.

De acuerdo a la documentación oficial, la sociedad podrá gestionar fraccionamientos, loteos, construcción y remodelación de propiedades residenciales, comerciales o industriales. Asimismo, se habilita para actuar como intermediario en operaciones de compraventa y alquiler, ofrecer servicios de asesoramiento y consultoría inmobiliaria y urbanística, realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad, buscar financiamiento y canalizar inversiones en proyectos vinculados al sector.

Fijó el domicilio legal de la inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires y podrá operar por 99 años.