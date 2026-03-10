La Unión de Colón tropezó en Río Negro

La Unión perdió 88 a 78 ante Deportivo Viedma. El Rojo se mantiene en el tercer puesto en la Liga Argentina, Conferencia Sur.

En su segunda presentación en la gira por el sureste del país La Unión de Colón perdió 88 a 78 ante Deportivo Viedma en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet. A pesar de la derrota, el Rojo se mantiene en el tercer escalón de las posiciones de la Conferencia Sur con un récord 18-9.

El conjunto de La Patagonia, que ganó su sexto juego consecutivo en condición de local, se posiciona en el octavo lugar de la tabla con un registro de 16 triunfos y 13 caídas. En La Unión de Colón se destacó Gonzalo Romero con 22 tantos convertidos. Por el lado de Deportivo Viedma sobresalió Luciano Caceres con 20 puntos.

La derrota del Rojo en Viedma

El inicio del partido fue parejo. A ambos equipos les costó encontrar fluidez ofensiva y hubo imprecisiones en los primeros ataques. Sin embargo, el dueño de casa movió el banco y encontró mayor claridad colectiva en ofensiva, lo que le permitió cerrar el primer cuarto arriba por 25-20.

En el segundo parcial, el equipo local mantuvo la confianza y buscó manejar el balón con circulación dinámica. La Unión, en tanto, intensificó la presión sobre las salidas de Viedma y logró descontar hasta pasar al frente 39-41. Finalmente, la visita se fue al descanso largo con una leve ventaja de 45-47, tras un parcial de 20-27.

Luego del entretiempo, Depo reaccionó con intensidad. Empujado por su gente, el equipo local logró igualar el encuentro y elevar el nivel defensivo. Con un juego más físico por ambos lados, el goleo bajó y Viedma logró imponerse en el tercer cuarto por 62-55, con un parcial de 17-8.

En el último tramo, el conjunto rionegrino manejó mejor los tiempos del partido y administró la ventaja. La Unión intentó acercarse en el marcador, pero Viedma se mostró sólido y terminó sellando un gran triunfo en casa por 88-78, tras un parcial final de 26-23.

Como sigue el camino de La Unión

Tras su presentación en Río Negro el Rojo se trasladará a Mar del Plata donde disputará los siguientes dos encuentros. El próximo miércoles a partir de las 21 visitará a Quilmes en el estadio José Martínez.

El último juego de esta serie será el próximo viernes, ocasión en la que enfrentará a Unión de Mar del Plata en el polideportivo Islas Malvinas.

El regreso al estadio Carlos Delasoie será el lunes 23, ocasión en la que recibirá a Ciclista Juninense en el último partido que disputará como local en la fase regular. Cerrará esta instancia con dos cotejos en condición de visitante: el 26 de marzo visitará a Pico FC. Al día siguiente se presentará en Venado Tuerto, donde jugará ante Centenario.

Rocamora recibe al puntero

Tomás de Rocamora recibirá este martes a Provincial de Rosario en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia SUr. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Paccagnella a partir de las 21.

El juego marcará el regreso a casa del Rojo tras una gira en la que cosechó cuatro derrotas en su excursión por Mar del Plata, Viedma y Bahía Blanca.