Se ponen en marcha los octavos de final de la Champions League

Este martes se jugarán cuatro partidos de los octavos de final de la Champions League. Newcastle-Barcelona, el destacado.

La Champions League, el sueño de todos los equipos de Europa.

Los octavos de final de la UEFA Champions League , que es el torneo de clubes más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo, se pondrán en marcha este martes con cuatro partidos correspondientes a la ida de las respectivas llaves.

El primero de estos encuentros está programado para las 14.45 (hora de Argentina) y tendrá como protagonistas al Galatasaray de Turquía y al Liverpool de Inglaterra, que ya está casi sin chances en la Premier League y tiene como gran objetivo esta competencia.

Más tarde, a las 17, se llevaran a cabo los otros tres partidos del día de manera simultánea. En uno de ellos, el Newcastle recibirá al Barcelona de España, el Atlético de Madrid recibirá al Tottenham de Inglaterra el Atalanta, que es el único equipo italiano en carrera, tendrá una prueba durísima cuando reciba al Bayern Múnich.

La actividad en la Champions League continuará el miércoles, con los otros cuatro partidos correspondientes a la ida de los octavos de final. El más destacado de ellos será aquel en que el Real Madrid de España reciba al Manchester City de Inglaterra, en lo que será la quinta edición consecutiva en la que ambos clubes se enfrenten en una serie eliminatoria.

Además, el Chelsea de Inglaterra, que cuenta con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, visitará al Paris Saint-Germain de Francia, que es el último ganador de la competición.

La ida de los octavos de final de la Champions League

Martes 10:

Galatasaray - Liverpool a las 14:45

Newcastle - Barcelona a las 17

Atlético de Madrid - Tottenham a las 17

Atalanta - Bayern Múnich a las 17

Miércoles 11:

Bayer Leverkusen - Arsenal a las 14:45

Real Madrid - Manchester City a las 17

Bodo/Glimt - Sporting Lisboa a las 17

PSG - Chelsea a las 17