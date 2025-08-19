La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

El Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la inscripción de Mauro Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y decretó un embargo por 110.000 dólares

ovaLa disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo con una resolución que favorece a la empresaria. El Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Adrián Hagopian, ordenó la inscripción del futbolista en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y decretó un embargo por 110.000 dólares sobre su participación en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A.

La medida, firmada el 19 de agosto de 2025, se tomó a partir de la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones alimentarias fijadas en favor de las dos hijas menores de la expareja. El fallo también contempla 3.500 dólares adicionales para cubrir intereses y costos del proceso, y rechazó la impugnación presentada por la defensa de Icardi, aprobando el monto reclamado por Nara en 122.443 dólares.

La decisión incluye la notificación al directorio de la sociedad embargada para que se trabe la medida, y la posterior comunicación formal al futbolista, quien reside actualmente en Turquía por motivos profesionales. Aunque el juez consideró abstracta la prohibición de salida del país debido a que Icardi vive en el exterior, dejó asentado que, en caso de regresar a la Argentina sin resolver la situación, no podrá salir nuevamente.

El fallo tuvo en cuenta además el dictamen del Defensor Público de Menores e Incapaces, que avaló la liquidación presentada por Nara. El expediente continuará con la ejecución de las medidas dispuestas para garantizar el derecho alimentario de las hijas de la expareja.

El Registro de Deudores Alimentarios funciona como una herramienta para visibilizar a quienes incumplen estas obligaciones, con consecuencias que pueden ir desde restricciones crediticias hasta dificultades para concretar trámites legales o viajes al exterior.