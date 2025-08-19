Uno Entre Rios | Show | Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa sobre Nicolás Vázquez: "¿Ustedes se piensan que nunca la cagó?"

La conductora Georgina Barbarossa defendió a Gimena Accardi tras admitir su infidelidad y lanzó un filoso comentario sobre Nicolás Vázquez

19 de agosto 2025 · 12:29hs
Georgina Barbarossa sobre Nicolás Vázquez: ¿Ustedes se piensan que nunca la cagó?

La confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nicolás Vázquez sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Este miércoles, Georgina Barbarossa se refirió al tema en A la Barbarossa (Telefe) y sorprendió con un comentario directo hacia el actor.

Georgina Barbarossa opinó sobre la separación de Gimena Accardi

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? ¡Déjenme de joder!”, exclamó la conductora luego de que en el programa se emitiera un fragmento de la entrevista de Accardi en Sería increíble (Olga), donde la actriz reconoció el engaño y pidió perdón públicamente.

Homo Argentum 

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Andrés Gil rompió el silencio

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Barbarossa destacó la valentía de Accardi al hablar del tema: “Ella me parece un amor, revaliente. Y reitero, no tiene por qué salir a dar explicaciones. Quizás lo hace para limpiar la imagen de su compañero, porque estaba embarazada Cande (Vetrano)”.

Su compañera de panel, Analía Franchín, valoró también las palabras de Vázquez tras el reconocimiento de la actriz. “Me encanta lo que le dice Nico a ella: ‘Esto no te define’. En 18 años, ellos pasaron muchas situaciones juntos. Eran casi siameses… Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro”.

En su descargo, Accardi insistió en que el tercero en discordia no fue Andrés Gil, como se especuló en redes sociales. “Que se me vincule con esa persona es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, pidió. Además, remarcó que se trató de “un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio”.

La actriz describió lo sucedido como “una idiotez” de la cual está arrepentida. “Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar. Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”, sostuvo. Con dolor, Accardi reconoció su equivocación, pero también remarcó que se trató de un error humano: “Soy básica, cometo errores como cualquiera. Estoy dolida”.

LEER MÁS: Gimena Accardi admitió que le fue infiel a Nicolás Vázquez: "Cometí un error, me mandé una cagada"

Georgina Barbarossa Gimena Accardi Nicolás Vázquez Separación
Noticias relacionadas
pampita y martin pepa fueran vistos nuevamente juntos

Pampita y Martín Pepa fueran vistos nuevamente juntos

Gimena Accardi habló en OLGA

Gimena Accardi admitió que le fue infiel a Nicolás Vázquez: "Cometí un error, me mandé una cagada"

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Panelista, vedette, ex futbolista y un hijo de famoso entres los candidatos a legisladores en las Elecciones 2025

Elecciones 2025: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros "candidatos famosos"

Ver comentarios

Lo último

Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Ultimo Momento
Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Policiales
Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Ovación
El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

La provincia
Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Dejanos tu comentario