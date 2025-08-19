Georgina Barbarossa sobre Nicolás Vázquez: "¿Ustedes se piensan que nunca la cagó?"

La confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nicolás Vázquez sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Este miércoles, Georgina Barbarossa se refirió al tema en A la Barbarossa (Telefe) y sorprendió con un comentario directo hacia el actor.

“ ¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? ¡Déjenme de joder! ”, exclamó la conductora luego de que en el programa se emitiera un fragmento de la entrevista de Accardi en Sería increíble (Olga), donde la actriz reconoció el engaño y pidió perdón públicamente.

Barbarossa destacó la valentía de Accardi al hablar del tema: “Ella me parece un amor, revaliente. Y reitero, no tiene por qué salir a dar explicaciones. Quizás lo hace para limpiar la imagen de su compañero, porque estaba embarazada Cande (Vetrano)”.

Su compañera de panel, Analía Franchín, valoró también las palabras de Vázquez tras el reconocimiento de la actriz. “Me encanta lo que le dice Nico a ella: ‘Esto no te define’. En 18 años, ellos pasaron muchas situaciones juntos. Eran casi siameses… Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro”.

En su descargo, Accardi insistió en que el tercero en discordia no fue Andrés Gil, como se especuló en redes sociales. “Que se me vincule con esa persona es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, pidió. Además, remarcó que se trató de “un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio”.

La actriz describió lo sucedido como “una idiotez” de la cual está arrepentida. “Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar. Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”, sostuvo. Con dolor, Accardi reconoció su equivocación, pero también remarcó que se trató de un error humano: “Soy básica, cometo errores como cualquiera. Estoy dolida”.