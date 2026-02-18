La Justicia fijó fecha para el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

Después de casi cuatro años, la Justicia definió el inicio del juicio que deberá determinar si Felipe Pettinato es penalmente responsable por la muerte de Melchor Rodrigo

Después de casi cuatro años, la Justicia definió el inicio del juicio que deberá determinar si Felipe Pettinato es penalmente responsable por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El debate comenzará el 23 de este mes y se desarrollará de manera virtual, modalidad que fue cuestionada por la familia de la víctima.

Según informó el periodista Mauro Szeta, el fiscal Mainardi elevó la causa con una pericia considerada central para la acusación. De acuerdo con los informes incorporados al expediente, el incendio se habría iniciado por decisión del propio Pettinato. La imputación es por estrago doloso, delito que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

En declaraciones al programa Lape Club Social, Hernán Rodrigo, hermano del médico fallecido, manifestó la angustia acumulada durante el proceso judicial. “Después de casi cuatro años de haber visto lo inaceptable, en cuanto a tiempos y en cuanto a una persona que no estuvo detenida cinco minutos y la otra que estuvo casi cuatro años bajo tierra, por supuesto había temor de que esto no llegara a ningún lado”, expresó.

La causa atravesó postergaciones y períodos sin avances. “Mentiría si dijera que no tuvimos miedo de que, por tratarse de un Pettinato, el expediente se durmiera”, agregó Hernán, en referencia a la exposición pública del acusado.

El juicio se realizará por videoconferencia, decisión que la familia rechaza. “No me parece lógico que un juicio por la muerte de una persona sea virtual. Entiendo que en juicios comerciales o por estafas se agilice con la virtualidad, pero no en un caso donde hay una persona fallecida”, sostuvo.

Consultado sobre la hipótesis de un incendio accidental, fue categórico: “No lo acepto de ninguna manera. Esto no se trataba de dos chicos adolescentes que estaban boludeando y se les fue la mano. Alguien lo tuvo que iniciar. El otro está muerto. Es más que evidente y probado que es él”.

El debate oral marcará el primer tramo público de un expediente que se extendió durante casi cuatro años y que ahora ingresará en la instancia decisiva para determinar responsabilidades penales.