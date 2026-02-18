El Fogao levantó la inhibición que pesaba en su contra y envió un precontrato a Cristian Medina, quien en las próximas horas dejará Estudiantes (LP).

Después de algunos idas y vueltas durante la negociación, finalmente los días de Cristian Medina en Estudiantes (LP) llegarán a su fin. Es que Botafogo y el Pincha llegaron a un acuerdo para que el mediocampista emigre al fútbol brasileño en los próximos días.

Ya desde comienzos de años, Botafogo intentó hacerse con los servicios del exjugador de Boca. Sin embargo, una inhibición como consecuencia de una deuda con Atlanta United por el pase de Thiago Almada impidió que el conjunto brasileño pueda acelerar. Resuelta ya esa cuestión, el Fogao decidió volver a la carga y abrochar la llegada de Medina.

Cristian Medina se va al Botafogo

Medina estudiantes botafogo 1 Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Si bien la decisión de llevar al jugador a Brasil también responde al interés del grupo inversor comandado por Foster Gillett -quien puso 15 millones de dólares para pagar su cláusula de salida desde Boca a mediados de 2025-, lo cierto es que al Pincha igualmente le quedará un dinero a modo de compensación, cuyo monto todavía no trascendió, por interrumpir el contrato el futbolista.

Así, el conjunto brasileño ya envió el precontrato al futbolista y solamente falta la notificación al Pincha, una que se hará en las próximas horas. De esta manera, a pesar del interés de Eduardo Domínguez en retenerlo, el jugador ya no concentrará para el partido del viernes ante Sarmiento y continuará su carrera en Brasil, después de 47 partidos y dos títulos con la camiseta del conjunto platense.