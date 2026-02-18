Uno Entre Rios | Ovación | Cristian Medina

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

El Fogao levantó la inhibición que pesaba en su contra y envió un precontrato a Cristian Medina, quien en las próximas horas dejará Estudiantes (LP).

18 de febrero 2026 · 16:07hs
Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Después de algunos idas y vueltas durante la negociación, finalmente los días de Cristian Medina en Estudiantes (LP) llegarán a su fin. Es que Botafogo y el Pincha llegaron a un acuerdo para que el mediocampista emigre al fútbol brasileño en los próximos días.

LEER MÁS: Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Ya desde comienzos de años, Botafogo intentó hacerse con los servicios del exjugador de Boca. Sin embargo, una inhibición como consecuencia de una deuda con Atlanta United por el pase de Thiago Almada impidió que el conjunto brasileño pueda acelerar. Resuelta ya esa cuestión, el Fogao decidió volver a la carga y abrochar la llegada de Medina.

Estudiantes ganó ante su gente.

Estudiantes ganó de local y llega afilado al clásico

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Cristian Medina se va al Botafogo

Medina estudiantes botafogo 1
Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Si bien la decisión de llevar al jugador a Brasil también responde al interés del grupo inversor comandado por Foster Gillett -quien puso 15 millones de dólares para pagar su cláusula de salida desde Boca a mediados de 2025-, lo cierto es que al Pincha igualmente le quedará un dinero a modo de compensación, cuyo monto todavía no trascendió, por interrumpir el contrato el futbolista.

Así, el conjunto brasileño ya envió el precontrato al futbolista y solamente falta la notificación al Pincha, una que se hará en las próximas horas. De esta manera, a pesar del interés de Eduardo Domínguez en retenerlo, el jugador ya no concentrará para el partido del viernes ante Sarmiento y continuará su carrera en Brasil, después de 47 partidos y dos títulos con la camiseta del conjunto platense.

Cristian Medina Botafogo Estudiantes Pincha
Noticias relacionadas
Milton Giménez pasó por el quirófano.

Operaron a Milton Giménez y Boca lo pierde por casi dos meses

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana.

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos.

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Sebastián Nader, coordinador general de Formación Independiente, junto a Cristian Urrelli, Tesorero del Rojo de Avellaneda.

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Ver comentarios

Lo último

Asamblea Legislativa: Aluani respaldó el rumbo de gestión planteado por el gobernador Frigerio

Asamblea Legislativa: Aluani respaldó el rumbo de gestión planteado por el gobernador Frigerio

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Ultimo Momento
Asamblea Legislativa: Aluani respaldó el rumbo de gestión planteado por el gobernador Frigerio

Asamblea Legislativa: Aluani respaldó el rumbo de gestión planteado por el gobernador Frigerio

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Operaron a Milton Giménez y Boca lo pierde por casi dos meses

Operaron a Milton Giménez y Boca lo pierde por casi dos meses

La Justicia fijó fecha para el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

La Justicia fijó fecha para el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

Policiales
Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Ovación
Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Lionel Messi volvió a entrenarse tras la lesión: qué chances tiene de jugar el fin de semana

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Franco Colapinto dio el golpe en Bahréin: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Histórico: Argentina será cabeza de serie en el Mundial de Hándbol 2027

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Botafogo volvió a la carga y Cristian Medina se va de Estudiantes (LP)

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

La provincia
Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Colón registró 100% de ocupación hotelera y parahotelera durante el fin de semana largo

Colón registró 100% de ocupación hotelera y parahotelera durante el fin de semana largo

Dejanos tu comentario