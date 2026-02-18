Uno Entre Rios | Show | Hannah Montana

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

El 24 de marzo se lanzará a través de Disney+ el especial por los 20 años de la primera emisión de Hannah Montana.

18 de febrero 2026 · 14:23hs
Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario
Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Después de convertirse en toda una estrella infantil, Miley Cyrus decidió romper con su pasado en Disney y alejarse de todo lo que suponía ser Hannah Montana. El martes 24 de marzo lanzará un especial al conmemorarse 20 años desde su primera emisión.

La cantante abandonó su estilo dulce y angelical para cortar su larga melena y adoptar su etapa más radical con Bangerz. Un momento de su vida en el que tomó decisiones de las que se ha llegado a arrepentir y que vinieron dadas por la presión a la que había sido sometida al ser una de las personas más influyentes del mundo con una corta edad.

Mujeres Barderas presenta Madame Ciencia, una obra sobre la vida de Marie Curie

Mujeres Barderas presenta "Madame Ciencia", una obra sobre la vida de Marie Curie

La edición 2026 de Cosquín Rock confirmó su vigencia con dos jornadas que reunieron a figuras consagradas, nuevas generaciones y público llegado desde distintos puntos del país y del exterior

El Cosquín Rock 2026 reunió a más de 90 mil personas en Córdoba

LEER MÁS: Miley Cyrus confirmó que celebrará los 20 años de Hannah Montana

Leyenda Disney

Sin embargo, los años han pasado y la actriz ha logrado reconciliarse con el personaje más importante de su vida. Después de que se le otorgase la distinción de 'Leyenda Disney', se puso sobre la mesa un posible regreso de la ficción. Pero no ha sido hasta ahora cuando se han confirmado todos los rumores con un vídeo en el que se anuncia el regreso de la serie en forma de documental para homenajear su vigésimo aniversario.

Embed

Hannah Montana ha marcado a toda una generación, logrando cifras de récord e hitos que no han podido ser superados aún hoy en día. El estreno de la segunda temporada alcanzó los 10,7 millones de espectadores en Estados Unidos, cifras astronómicas para la televisión por cable que ningún otro programa juvenil logró superar en su momento. Asimismo, la banda sonora de la serie debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 y sus pases en el cine fueron todo un éxito, sumado a las enormes ventas en merchandising. Por lo que no es de extrañar que la cadena haya querido recordar el triunfo.

Hannah Montana Miley Cyrus Disney
Noticias relacionadas
Abel Pintos recibió el regalo de una tejedora oriunda de María Grande

Abel Pintos recibió el regalo de una tejedora oriunda de María Grande

A Viracocha, la historia del Díos andino hecha canción

"A Viracocha", la historia del Díos andino hecha canción

Graciela Alfano se animó a ir a una playa nudista a los 73 años

Graciela Alfano se animó a ir a una playa nudista a los 73 años

el regreso del vinilo: objeto cultural emblematico en la era digital

El regreso del vinilo: objeto cultural emblemático en la era digital

Ver comentarios

Lo último

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Ultimo Momento
La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Mujeres Barderas presenta Madame Ciencia, una obra sobre la vida de Marie Curie

Mujeres Barderas presenta "Madame Ciencia", una obra sobre la vida de Marie Curie

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Policiales
Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Pablo Laurta fue imputado por abuso sexual infantil

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: Asumo la responsabilidad total del hecho

Juan Ruiz Orrico ante el Tribunal: "Asumo la responsabilidad total del hecho"

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

La querella pidió 6 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Se desarrolla el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Ovación
Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

La provincia
La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Ritmos Argentinos llega a Colón con música en vivo y suelta de libros

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Los colectivos de Paraná circularán con normalidad y el área metropolitana adhiere al paro

Colón registró 100% de ocupación hotelera y parahotelera durante el fin de semana largo

Colón registró 100% de ocupación hotelera y parahotelera durante el fin de semana largo

Concordia alcanzó un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Concordia alcanzó un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Dejanos tu comentario