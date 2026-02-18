Miley Cyrus anunció el regreso de Hannah Montana por su 20 aniversario

Después de convertirse en toda una estrella infantil, Miley Cyrus decidió romper con su pasado en Disney y alejarse de todo lo que suponía ser Hannah Montana . El martes 24 de marzo lanzará un especial al conmemorarse 20 años desde su primera emisión.

La cantante abandonó su estilo dulce y angelical para cortar su larga melena y adoptar su etapa más radical con Bangerz. Un momento de su vida en el que tomó decisiones de las que se ha llegado a arrepentir y que vinieron dadas por la presión a la que había sido sometida al ser una de las personas más influyentes del mundo con una corta edad.

Leyenda Disney

Sin embargo, los años han pasado y la actriz ha logrado reconciliarse con el personaje más importante de su vida. Después de que se le otorgase la distinción de 'Leyenda Disney', se puso sobre la mesa un posible regreso de la ficción. Pero no ha sido hasta ahora cuando se han confirmado todos los rumores con un vídeo en el que se anuncia el regreso de la serie en forma de documental para homenajear su vigésimo aniversario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus)

Hannah Montana ha marcado a toda una generación, logrando cifras de récord e hitos que no han podido ser superados aún hoy en día. El estreno de la segunda temporada alcanzó los 10,7 millones de espectadores en Estados Unidos, cifras astronómicas para la televisión por cable que ningún otro programa juvenil logró superar en su momento. Asimismo, la banda sonora de la serie debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 y sus pases en el cine fueron todo un éxito, sumado a las enormes ventas en merchandising. Por lo que no es de extrañar que la cadena haya querido recordar el triunfo.