Mujeres Barderas presenta "Madame Ciencia", una obra sobre la vida de Marie Curie

El grupo Mujeres Barderas pondrá en escena Madame Ciencia, un espectáculo teatral inspirado en la vida y la obra de Marie Curie. La función tendrá lugar el jueves 12 de marzo de 2026 a las 21 en el Centro Cultural La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861.

La propuesta recorre un momento decisivo en la vida de la científica: la hora previa a recibir su segundo Premio Nobel. Sola, en su habitación, Marie Curie reúne fuerzas antes de enfrentar una asamblea de hombres que la reconocen con el máximo galardón, pero cuestionan su presencia en ese ámbito. La obra aborda esa tensión íntima y política, y propone una mirada actual sobre las desigualdades de género en el campo científico.

Maria Salomea Skodowska-Curie nació en Varsovia en 1867, cuando el territorio formaba parte del Imperio Ruso. Fue física y química, pionera en el estudio de la radiactividad y la primera persona en obtener dos premios Nobel en distintas especialidades: Física y Química. También se convirtió en la primera mujer en ocupar una cátedra en la Universidad de París y en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios, en 1995.

La magnitud de su trayectoria resulta excepcional para su tiempo y continúa interpelando al presente. Desde la creación de los premios Nobel hasta 2024, 991 hombres recibieron el galardón frente a 65 mujeres, una cifra que expone la desigualdad persistente en el reconocimiento científico.

Ficha artística

La actuación está a cargo de Gabriela Trevisani. La dirección y dramaturgia pertenecen a Valeria Folini y Gabriela Trevisani. El piano en escena es interpretado por José Bulos. El vestuario lleva la firma de Dani Rudel, los objetos escenográficos son de Jani Toscano y la iluminación está a cargo de Gabriela Trevisani y Julia Bendersky. El asesoramiento químico corresponde a Marcelo Gareis, las fotografías a Walter Arosteguy y el diseño gráfico a Fabia Estamatti.

Entradas

Las entradas generales en puerta tendrán un valor de 15.000 pesos. Las anticipadas se ofrecen a 13.000 pesos. Docentes, estudiantes y jubilados accederán a un valor promocional de 10.000 pesos.

Las reservas se realizan a los teléfonos 3434565942 y 3434565943 (Valeria o Gabriela).

En redes sociales, el proyecto puede encontrarse en Instagram como @mujeresbarderas y @equipodeeducacionporelarte.