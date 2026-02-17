El Cosquín Rock 2026 reunió a más de 90 mil personas en Córdoba

Uno Entre Rios | Escenario | Cosquín Rock

La edición 2026 de Cosquín Rock confirmó su vigencia con dos jornadas que reunieron a figuras consagradas y público llegado desde distintos puntos del país

Por Fernanda Rivero

17 de febrero 2026 · 14:32hs
FERNANDA RIVERO / UNO

La edición 2026 de Cosquín Rock confirmó su vigencia con dos jornadas que reunieron a figuras consagradas, nuevas generaciones y público llegado desde distintos puntos del país y del exterior
FERNANDA RIVERO / UNO

Entre las sierras y el polvo del predio, la postal fue amplia: familias con niños, grupos de amigos y adultos.
FERNANDA RIVERO / UNO

Más de 90 mil personas se encontraron en el Aeródromo de Santa María de Punilla. La edición 2026 del Cosquín Rock confirmó su vigencia con dos jornadas que reunieron a figuras consagradas, nuevas generaciones y público llegado desde distintos puntos del país y del exterior.

El Cosquín Rock volvió a convertir a Córdoba en capital musical de la región

Entre las sierras y el polvo del predio, la postal fue amplia: familias con niños, grupos de amigos, adultos que crecieron con los clásicos del rock nacional y viajeros que cruzaron fronteras para estar presentes. Se escucharon acentos de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y también de Europa. Hubo una presencia numerosa de entrerrianos que eligieron Córdoba como destino de fin de semana largo cultural.

La segunda jornada concentró varios de los momentos más convocantes. YSY A encabezó uno de los cierres más esperados, con un show que sostuvo la intensidad hasta el final. Divididos presentó su nuevo material y repasó clásicos, mientras que Airbag reafirmó su conexión con el público joven. Fito Páez volvió a encontrarse con miles de voces que acompañaron cada canción. También se destacaron Trueno, Guasones, Los Pericos, Las Pastillas del Abuelo, El Plan de la Mariposa, Bandalos Chinos, Agarrate Catalina y Silvestre y La Naranja, entre otros.

Cosquín Rock 2026 (3)

Uno de los cruces más comentados fue el debut de Abel Pintos en el festival, con invitados que ampliaron el repertorio hacia el rock. En paralelo, el blues tuvo su espacio con una programación específica en La Casita del Blues, que reunió a músicos nacionales e internacionales en una sucesión de presentaciones durante la tarde.

El sábado, la apertura estuvo a cargo de bandas emergentes que ocuparon los primeros horarios en los distintos escenarios. Luego llegaron propuestas consolidadas como Eruca Sativa, La Mississippi, Turf, Marilina Bertoldi y Bersuit Vergarabat.

El escenario Norte reunió a Dillom, Babasónicos y Lali, mientras que el Sur convocó a Ciro y los Persas, La Vela Puerca y Las Pelotas. En el Montaña, la noche reunió a El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Franz Ferdinand y The Chemical Brothers.

Cosquín Rock 2026 (4)

Una experiencia que excede los escenarios

El predio ofreció espacios de descanso, intervenciones artísticas, propuestas gastronómicas y sectores de encuentro que completaron la experiencia. Entre ellos, el restaurante de montaña NonBarro convocó a cocineros como Paula Massuh, Dante Liporace y Julio Figueroa, que trabajaron con productos regionales en una propuesta pensada para el contexto del festival.

El área de sustentabilidad, Ecosquín, continuó con su esquema de trabajo basado en estudio de impacto ambiental, cálculo de huella de carbono, gestión de residuos, alianzas estratégicas y campañas de sensibilización.

Un ritual que se renueva

A 26 años de su primera edición, el Cosquín Rock volvió a reunir generaciones en un mismo predio. La convivencia de géneros —del rock clásico al trap, del blues a la electrónica— sintetizó una identidad musical en movimiento.

Durante dos días, las sierras cordobesas alojaron un ritual colectivo que combina producción nacional, trabajo técnico y artístico, y un público que año a año decide volver. La música funcionó como punto de encuentro. Y el encuentro, una vez más, confirmó que el festival ocupa un lugar central en la agenda cultural de la región.

