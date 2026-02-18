El proyecto de Formación Independiente, que comenzó a trabajar en Paraná a inicios de 2025, competirá en Primera División y categoría Sub 20.

Formación Independiente dio un paso clave en su crecimiento institucional: dejó de ser una escuela de fútbol para convertirse en asociación civil con personería jurídica y competirá esta temporada en la Liga Paranaense con planteles de Primera División y Sub 20. El proyecto, que comenzó a trabajar en la ciudad el año pasado, sumó estructura, amplió su base de jugadores y ahora apuesta a consolidarse dentro del fútbol local.

La institución inició formalmente sus actividades el 11 de febrero de 2025 en el predio de UTA, donde comenzó con categorías formativas desde la 2012 hacia abajo, además de sumar divisiones femeninas Sub 10 y Sub 12. En pocos meses, la convocatoria superó las expectativas: cerraron el año con alrededor de 160 chicos y organizaron un torneo infantil que reunió a 140 equipos y más de 2.000 participantes.

Con ese respaldo deportivo y organizativo, la dirigencia avanzó en la regularización institucional para poder ingresar a la Liga Paranaense. El requisito fue constituirse como asociación civil, trámite que ya se encuentra en su etapa final. A partir de allí se armó el plantel superior, que ya cuenta con alrededor de 25 jugadores confirmados para Primera División y un grupo cercano a los 40 futbolistas en Sub 20.

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente 2 Sebastián Nader, coordinador general de Formación Independiente, junto a Cristian Urrelli, Tesorero del Rojo de Avellaneda.

El debut oficial marcará el ingreso formal del club a la competencia local, en una temporada que será de aprendizaje y consolidación. La pretemporada comenzará en los próximos días en el predio de UTA, ubicado en calle Gobernador Eduardo Tibiletti y Gobernador Enrique Mihura, donde entrenarán los equipos mayores en horario nocturno. Las categorías infantiles continuarán trabajando tanto en ese complejo como en La Vía Futbol Club, ubicado en Francisco Ramírez y Provincias Unidas.

Formación Independiente mantiene un vínculo directo con el Club Atlético Independiente de Avellaneda, bajo un modelo de franquicia aprobado por la actual conducción de la entidad bonaerense. Ese lazo permite realizar captaciones y enviar jugadores a pruebas periódicas en Buenos Aires. De hecho, durante el año pasado varios chicos viajaron para ser evaluados en el predio de Villa Domínico y algunos volverán en marzo para nuevas instancias de observación.

La posibilidad de proyectar futbolistas al ámbito profesional es uno de los pilares del proyecto, aunque puertas adentro reconocen que el objetivo inmediato es afianzarse institucionalmente en Paraná y construir bases sólidas en lo deportivo y organizativo. El crecimiento acelerado durante 2025, tanto en cantidad de chicos como en repercusión de sus torneos, impulsó la decisión de dar el salto competitivo.

El cuerpo técnico de Primera División estará integrado por Claudio Soñéz y Mauricio Wolosco, mientras que Sebastián Nader formará parte del staff como preparador físico. En tanto, Jesús Fernández será el DT de la Sub 20 y Dante Martínez estará como preparador de arqueros. La intención es conformar planteles amplios, sostener la competencia interna y ofrecer contención a los jóvenes que se suman al proyecto.

Además de la estructura deportiva, desde la conducción remarcan la importancia de mantener una buena relación con el resto de las instituciones de la ciudad, entendiendo que el ingreso a la Liga Paranaense implica integrarse a un ecosistema con historia y tradición.

La entrevista

Sebastián Nader, coordinador general del club y uno de los impulsores del proyecto, explicó a UNO que la idea comenzó a gestarse hace más de una década y que recién el año pasado logró concretarse en Paraná.

“El proyecto lo veníamos presentando desde 2011 en Avellaneda. Pasó por distintas gestiones y no se había dado. Con la actual comisión directiva se aprobó el modelo de franquicia y pudimos empezar a trabajar”, relató.

Sobre el crecimiento en la ciudad, señaló: “Arrancamos en febrero de 2025 con las categorías infantiles y no pensamos que íbamos a llegar a fin de año con 160 chicos. Tampoco imaginamos que el torneo que organizamos iba a tener tanta repercusión”.

Formación Independiente cuenta con infantiles

Formación Independiente 1 Formación Independiente cerró el 2025 con alrededor de 160 chicos en sus filas.

En relación al salto a la Liga Paranaense, sostuvo que fue una decisión que se dio de manera natural: “Se presentó la idea de jugar Liga y para eso tuvimos que convertirnos en asociación civil. Hoy estamos terminando los trámites y armando los planteles de Primera y Sub 20”.

Nader también destacó el vínculo con Independiente: “Al estar afiliados tenemos la posibilidad de llevar chicos a probarse todos los meses. El año pasado participaron en la Independiente Cup en Villa Domínico y ahora algunos vuelven en marzo”.

Finalmente, remarcó que el objetivo es crecer paso a paso. “Queremos tener una buena participación, consolidarnos y profesionalizar el proyecto con el tiempo. La idea es trabajar bien y mantener una buena relación con todos los clubes de Paraná”.

Con su ingreso formal a la Liga Paranaense, Formación Independiente inicia una nueva etapa. De la formación infantil al desafío competitivo, el club comienza a escribir su historia dentro del fútbol de la capital entrerriana.