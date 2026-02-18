Úrsula Corberó compartió la primera imagen del Chino Darín junto a su hijo

Uno Entre Rios | Show | Úrsula Corberó

18 de febrero 2026 · 15:53hs
La actriz Úrsula Corberó publicó este miércoles la primera imagen de Chino Darín junto a su hijo recién nacido, Dante. La fotografía, difundida a través de sus redes sociales, muestra al actor sosteniendo al bebé en lo que sería la habitación de la clínica donde se produjo el nacimiento.

“Hola, papá”, escribió Corberó para acompañar la postal dedicada a Ricardo III, nombre completo del actor y padre del niño. En la imagen se observa al recién nacido con el gorro habitual que se coloca tras el parto y cubierto con una manta, mientras Darín aparece sin camiseta, en un momento de intimidad familiar.

Horas antes, la actriz había compartido otra publicación en la que se la ve empujando el carrito del bebé. “Hola, soy mamá”, escribió en esa historia, donde confirmó su nueva etapa personal.

La pareja mantiene una relación desde hace casi diez años. A lo largo de ese tiempo, ambos sostuvieron un perfil bajo y evitaron la exposición mediática vinculada a conflictos. El nacimiento de Dante marca un nuevo capítulo en una historia que se desarrolló entre proyectos internacionales y una vida compartida entre Argentina y España.

Úrsula Corberó Chino Darín hijo bebé
