La Feria Vuelta a Clases recorrerá los barrios de Paraná

La Feria Vuelta a Clases , en víspera del inicio del ciclo lectivo, estará en distintos puntos de la ciudad de Paraná. Comenzó este miércoles en la Escuela Hogar y continuará en barrio Vicoer, Balbi y Parque Gazzano. Se puede encontrar kits para nivel primario y secundario, mochilas, calzados e indumentaria escolar.

“Esta tercera edición de la propuesta de impulso a la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero genera trabajo para emprendedores, productores, comercios locales y cooperativas textiles que ofrecen productos de calidad a precios populares”, sostuvo el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

“En las ediciones de 2024 y 2025, fue una política muy buscada y muy requerida por los paranaenses porque es una manera de cuidar el bolsillo”, agregó. La Feria contó con una etapa previa de convocatoria pública que se trabajó con el área de vecinales.

La propuesta comenzó este miércoles en la Escuela Hogar y continuará en la semana en distintos puntos. Jueves en barrio Vicoer (en Costanera Oeste y Casiano Calderón); viernes en barrio Balbi (en Sarmiento y 25 de junio) y el sábado en Parque Gazzano. Todas las ferias se realizarán de 8 a 12.30.

“Tenemos un kit para nivel primario y secundario. Estos kits son un aporte que realizan dos comercios importantes de la ciudad, que lo vienen haciendo desde la primera edición, para acompañar esta política pública. Además de útiles, hay mochilas, cartucheras, zapatillas e indumentaria producida por cooperativas textiles de la ciudad”, comentó Bustamante.

Kits escolares

Primaria: $13.000

- Lápiz color largos x12 un.

- Lápiz goma

- Regla 20cm.

- Tijera 13cm.

- Cuaderno T/dura 42 hj amarillo.

- Canopla 1 cierre

- Etiquetas adh, plancha 6 unid.

- Marcadores blister x 10 colores.

- Adhesivo sintético 30gr.

- Sacapuntas

- Repuesto P/ dibujo B.

- Papel glace metal x 10.

- Pincel Nº 8

- Lápiz grafito.

Secundaria/superior: $19.000

- Bolígrafo negro

- Bolígrafo rojo

- Set geometría 20 cm, 3 piezas.

- Carpeta A3

- Lápiz goma

- Lápices color largo x 12 uni.

- Repuesto América rayado 96 hojas.

- Sacapuntas

- Adhesivo 30 gr.

- Marcadores Blister x 10 colores.

- Separadores cartu/colores.

- Cuaderno A4 C/ espiral 42 hojas.

- Microfibra fucsia.

- Marcadores Blister x 10 colores.

- Bolígrafo azul

- Lápiz intro.