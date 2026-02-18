Uno Entre Rios | Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa: Alicia Aluani respaldó el rumbo de gestión planteado por el gobernador Rogelio Frigerio

La vicegobernadora Alicia Aluani respaldó el rumbo de la gestión planteado por el gobernador Rogelio Frigerio en la Apertura del 147° Asamblea Legislativa.

18 de febrero 2026 · 17:32hs
La vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, expresó su firme acompañamiento al mensaje del gobernador Rogelio Frigerio en la Apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial realizado este miércoles.

Qué dijo Alicia Aluani

En este marco, Aluani sostuvo que el discurso del mandatario “ratificó con claridad el rumbo que la provincia necesita para consolidar el orden institucional, fortalecer la transparencia y generar las condiciones para el crecimiento y el desarrollo”.

En ese sentido, destacó las políticas orientadas al equilibrio fiscal, la modernización del Estado y el impulso a la producción y al empleo, y afirmó que “estos avances son el resultado de decisiones responsables que permiten mirar el futuro con mayor previsibilidad”.

La vicegobernadora señaló, además, que la etapa que atraviesa la provincia requiere “sostener el rumbo, profundizar las transformaciones iniciadas y trabajar de manera articulada entre los distintos poderes del Estado para que el crecimiento se traduzca en más oportunidades para todos los entrerrianos”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Legislatura de acompañar las iniciativas que consoliden este proceso de transformación y contribuyan al desarrollo integral de Entre Ríos.

