Abel Pintos recibió el regalo de una tejedora oriunda de María Grande

La artesana oriunda de María Grande, Viviana Estebenet, tuvo la oportunidad de poder regalarle un tejido hecho con sus propias manos al cantante Abel Pintos , que se presentó en la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón. "Lo hice a pura emoción durante siete días acostándome tarde y sin dormir siesta", contó a UNO.

“Le puse por nombre: Abel” . Así se llama el tejido especial que la docente jubilada y artesana oriunda de María Grande, Viviana Estebenet, le hizo a Abel Pintos. Fue durante su presentación en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, que UNO le pudo acercar el presente.

Profunda admiración

Abel recibió el regalo en los minutos previos a su show, con las manos en el pecho en forma de oración y diciendo reiteradas veces “Muchas gracias”. Respecto al porqué intentar llegar al artista y no a otro, la mariagrandense dijo que Abel Pintos tiene un estilo único que ella admira: “Su forma de vestirse, soñé con que alguna vez le llegara a él alguno de mis tejidos. Porque me parecía que tenía que ver un poco con lo que yo hacía”, explicó. El amor de Viviana hacia Abel tiene que ver con su gran impronta y solidez musical: “Me encantó siempre, me gustó lo escuché desde que él empezó, yo ya era bastante grande”, dijo y agregó que no para de llorar desde el momento en el que comenzó a tejer el saco.

La tejedora recordó que la emoción replica lo que sintió la primera y única vez que lo vio en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná el año pasado. “No sabemos si lo va a usar o no, pero fue en todo momento del proceso de creación del tejido, fue de mucha emoción, porque la verdad es que lo hice en siete días. Me senté y no me levanté de la silla, incluso me acostaba tardísimo, no dormía nuestra clásica siesta acá en María Grande, por terminarlo. Porque estaba desesperada por ver cómo quedaba y para que no quedara librado al azar ningún detalle”, precisó la docente jubilada. Luego, escribió una carta que viajó junto al tejido en una cajita.

recibimiento abel píntos

Una historia tras el tejido

La tejedora aprendió sus habilidades con las agujas gracias a su madre, quien a su vez aprendió todo en el Colegio del Huerto, con ayuda de los monjas del internado: “Y así me fue pasando los conocimientos a mí, que soy la hija mayor, también por una necesidad pedagógica. Porque en mis épocas recién se empezaba a dar la materia que se llamaba Educación Práctica, que es algo así como lo de tecnología de ahora, pero por supuesto eran tan marcadas las actividades que hacían varones y mujeres por separado, que las mujeres teníamos que llevar siempre algo para hacer en horas de clase: tejido, costura, para hacer ojales o para abordar”, contó a UNO sobre sus comienzos. La docente hoy toma el tejido como un hobbie y como una forma de desestresarse.

viviana estebenet carta tejedora

Fiesta de la Artesanía

La ciudad de Colón culminó una temporada excepcional y una edición histórica de la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía. Ayer, en la anteúltima noche del evento, el Predio del Acceso a Colón recibió a miles de residentes y visitantes que se acercaron para disfrutar de una jornada de gran convocatoria y calidad artística. En ese marco, se destacó la presentación de Abel Pintos, quien regresó a Colón y brindó un espectáculo impactante ante un excelente marco de público. A pesar de la posibilidad de lluvia y de algunas precipitaciones que se registraron en distintos momentos de la noche, el público se mantuvo a la expectativa y acompañó la programación completa; finalmente el clima permitió el desarrollo normal del evento y la noche se vivió como una verdadera celebración. El punto más alto de la jornada se vivió pasada la medianoche con el show de Abel Pintos. El artista ofreció un espectáculo extenso, con un repertorio que recorrió sus principales canciones y sostuvo una conexión permanente con el público, en una noche marcada por la emoción, el acompañamiento masivo y la energía del predio colmado.